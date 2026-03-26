Szörnyű fordulat! Abu-Dzabi utcáin kitört a háború – halálos áldozatok

A harcok már nem korlátozódnak a frontvonalakra: Abu-Dzabi is bekerült a veszélyzónába, miközben a térségben a támadások intenzitása folyamatosan nő.
Hogyan történt a halálos incidens Abu-Dzabiban?
A beszámolók szerint egy elfogott rakéta roncsai zuhantak egy forgalmas útszakaszra, ahol két ember életét vesztette – írja az Al Jazeera.
A tragédia különösen aggasztó, mert nem közvetlen támadásról volt szó, hanem egy elhárított csapás következményeiről. Ez azt jelenti, hogy még a védekezés is halálos kockázatot jelenthet a civil lakosság számára.
Valóban bárhol lecsaphat a veszély Abu-Dzabiban is?
A jelenlegi helyzet alapján erre egyre nagyobb az esély.
A térségben működő légvédelmi rendszerek ugyan képesek elfogni a támadásokat, de a lehulló törmelék így is komoly veszélyt jelent.
Van esély a háború megállítására, vagy tovább romlik a helyzet?
Bár politikai szinten zajlanak tárgyalások, a terepen ennek egyelőre nincs nyoma. A támadások intenzitása nő, újabb városok kerülnek célkeresztbe, és a civil áldozatok száma is emelkedik. A jelenlegi helyzet inkább eszkalációt, mint megnyugvást vetít előre. A kérdés már nem az, hogy folytatódik-e a konfliktus – hanem az, hogy hol csap le legközelebb.
