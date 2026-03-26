Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

abu dzabi

Szörnyű fordulat! Abu-Dzabi utcáin kitört a háború – halálos áldozatok

Egyre sötétebb árnyak borulnak a Közel-Keletre, ahogy a konfliktus újabb és újabb áldozatokat követel. A legfrissebb jelentések szerint Abu-Dzabi utcáin is halálos következményei lettek a háborúnak, miután egy elfogott rakéta darabjai csapódtak a városba.
abu dzabiközel - keletiránháború

A harcok már nem korlátozódnak a frontvonalakra: Abu-Dzabi is bekerült a veszélyzónába, miközben a térségben a támadások intenzitása folyamatosan nő.

Abu-Dzabi utcáira is lecsapott a háború, rakétatörmelék okozott halálos tragédiát
Abu-Dzabi utcáira is lecsapott a háború, rakétatörmelék okozott halálos tragédiát
Hogyan történt a halálos incidens Abu-Dzabiban?

A beszámolók szerint egy elfogott rakéta roncsai zuhantak egy forgalmas útszakaszra, ahol két ember életét vesztette – írja az Al Jazeera.

A tragédia különösen aggasztó, mert nem közvetlen támadásról volt szó, hanem egy elhárított csapás következményeiről. Ez azt jelenti, hogy még a védekezés is halálos kockázatot jelenthet a civil lakosság számára.

Valóban bárhol lecsaphat a veszély Abu-Dzabiban is?

A jelenlegi helyzet alapján erre egyre nagyobb az esély.

 A térségben működő légvédelmi rendszerek ugyan képesek elfogni a támadásokat, de a lehulló törmelék így is komoly veszélyt jelent. 

Van esély a háború megállítására, vagy tovább romlik a helyzet?

Bár politikai szinten zajlanak tárgyalások, a terepen ennek egyelőre nincs nyoma. A támadások intenzitása nő, újabb városok kerülnek célkeresztbe, és a civil áldozatok száma is emelkedik. A jelenlegi helyzet inkább eszkalációt, mint megnyugvást vetít előre. A kérdés már nem az, hogy folytatódik-e a konfliktus – hanem az, hogy hol csap le legközelebb.

