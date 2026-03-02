Ők voltak az Actor Awards legjobban öltözött sztárjai

Hírlevél
A vasárnap esti díjátadó nemcsak a filmes teljesítményekről, hanem a divatról is szólt. Az Actor Awards idén először tematikus dress code-ot hirdetett, amely a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi glamour világát idézte meg. A vörös szőnyegen egymást követték a rojtokkal, flitterekkel és különleges szabásvonalakkal készült kreációk, miközben több világsztár is saját értelmezésben nyúlt a korszak stílusához.
Az Actor Awards új néven tért vissza, és a szervezők konkrét öltözködési iránymutatást adtak a vendégeknek. A ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását újragondoló tematika látványosan meghatározta a vörös szőnyeg hangulatát, még ha nem minden résztvevő követte szó szerint az előírást - írja a CNN.

Milyen dress code volt az idei Actor Awards gálán?

Az idei dress code a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását gondolta újra. A szervezők a jazzkorszak eleganciáját, a flapper ruhák könnyedségét és a régi filmcsillagok kifinomult megjelenését állították középpontba. A vörös szőnyegen ezért a rojtokkal és gyöngyös díszítésekkel gazdagított ruhák, az ejtett derekú fazonok, a testhez simuló sellővonalak, a tollboák és fejdíszek, valamint a csillogó, flitterekkel borított anyagok kerültek előtérbe. Többen modern értelmezéssel közelítettek a témához, így a klasszikus sziluettek kortárs szabásvonalakkal és stylinggal párosultak.

Kik voltak a legjobban öltözött sztárok az Actor Awards vörös szőnyegén?

Az est során több színésznő is látványosan kapcsolódott a tematikához:

Chase Infiniti – flitteres, sellőfazonú Louis Vuitton ruhában és hozzá illő fejdíszben érkezett.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 01: Chase Infiniti attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images/AFP (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
                       Chase Infiniti az Actor Awards vörös szőnyegén, 2026. március 1-jén Los Angelesben                              Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sheryl Lee Ralph – tollboával és retro hullámos frizurával idézte meg a korszakot.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 01: Sheryl Lee Ralph attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
                                  Sheryl Lee Ralph a 32. alkalommal megrendezett Actor Awards díjátadón                                   Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Odessa A'zion – rojtos, modern szabású overálban jelent meg.

Odessa Azion wearing Armani Prive with Jimmy Choo shoes arrives at the 32nd Annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA (formerly Screen Actors Guild Awards) held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on March 1, 2026 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
          Odessa A’zion az Actor Awards díjátadón, ahol Armani Privé ruhát és Jimmy Choo cipőt viselt                  Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Rose Byrne – ejtett derekú, selyemkrepp Chanel ruhát viselt.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 01: Rose Byrne attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
                    Rose Byrne érkezése az Actor Awards gálára a Shrine Auditorium és Expo Hall helyszínén                         Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kristen Bell – visszafogott, elegáns szabású estélyiben ragadta meg a korszak fényűzését.

Kristen Bell wearing a Georges Hobeika Couture dress, Rene Caovilla shoes, and Messika jewelry arrives at the 32nd Annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA (formerly Screen Actors Guild Awards) held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on March 1, 2026 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
                       A műsor házigazdája, Kristen Bell, csillogó Georges Hobeika Couture ruhában érkezett                                     Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Viola Davis – klasszikus vonalvezetésű, glamour hangulatú kreációban érkezett.

Viola Davis wearing custom Gucci arrives at the 32nd Annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA (formerly Screen Actors Guild Awards) held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on March 1, 2026 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
         Viola Davis királyi hangulatú Gucci estélyiben és Pasquale Bruni gyémántokkal gazdagon díszített nyakékében érkezett               Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Emma Stone – levendulaszínű Louis Vuitton slip ruhában és kardigánban érkezett.

Emma Stone wearing custom Louis Vuitton arrives at the 32nd Annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA (formerly Screen Actors Guild Awards) held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on March 1, 2026 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
                       Emma Stone levendulaszínű Louis Vuitton kombinér ruhát viselt hozzá illő kardigánnal                             Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mely divatházak öltöztették a sztárokat az Actor Awards eseményen?

Az esten több meghatározó divatház is képviseltette magát: a Louis Vuitton Chase Infiniti és Emma Stone megjelenésével, a Chanel Rose Byrne ruhájával, a Thom Browne Teyana Taylor különleges kreációjával, a Schiaparelli Demi Moore látványos estélyijével, a Prada Timothée Chalamet és Michelle Williams összeállításával, a Christian Cowan Jenna Ortega ruhájával, míg a Givenchy Gwyneth Paltrow estélyijével volt jelen. A vörös szőnyegen így a múltat idéző inspiráció és a kortárs magasdivat találkozott, látványos és változatos megjelenéseket eredményezve.

Actor Awards 2026: ilyen mély dekoltázsokat ritkán látni

Hollywood legnagyobb sztárjai szinte felgyújtották a vörös szőnyeget Los Angelesben. Az Actor Awards 2026 azonban nemcsak a díjakról szólt, hanem a szexi, áttetsző ruhákról, mély dekoltázsokról és a legbevállalósabb estélyikről is.

 

