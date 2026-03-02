Ők voltak az Actor Awards legjobban öltözött sztárjai

Az Actor Awards új néven tért vissza, és a szervezők konkrét öltözködési iránymutatást adtak a vendégeknek. A ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását újragondoló tematika látványosan meghatározta a vörös szőnyeg hangulatát, még ha nem minden résztvevő követte szó szerint az előírást - írja a CNN.
Milyen dress code volt az idei Actor Awards gálán?
Az idei dress code a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását gondolta újra. A szervezők a jazzkorszak eleganciáját, a flapper ruhák könnyedségét és a régi filmcsillagok kifinomult megjelenését állították középpontba. A vörös szőnyegen ezért a rojtokkal és gyöngyös díszítésekkel gazdagított ruhák, az ejtett derekú fazonok, a testhez simuló sellővonalak, a tollboák és fejdíszek, valamint a csillogó, flitterekkel borított anyagok kerültek előtérbe. Többen modern értelmezéssel közelítettek a témához, így a klasszikus sziluettek kortárs szabásvonalakkal és stylinggal párosultak.
Kik voltak a legjobban öltözött sztárok az Actor Awards vörös szőnyegén?
Az est során több színésznő is látványosan kapcsolódott a tematikához:
Chase Infiniti – flitteres, sellőfazonú Louis Vuitton ruhában és hozzá illő fejdíszben érkezett.
Sheryl Lee Ralph – tollboával és retro hullámos frizurával idézte meg a korszakot.
Odessa A'zion – rojtos, modern szabású overálban jelent meg.
Rose Byrne – ejtett derekú, selyemkrepp Chanel ruhát viselt.
Kristen Bell – visszafogott, elegáns szabású estélyiben ragadta meg a korszak fényűzését.
Viola Davis – klasszikus vonalvezetésű, glamour hangulatú kreációban érkezett.
Emma Stone – levendulaszínű Louis Vuitton slip ruhában és kardigánban érkezett.
Mely divatházak öltöztették a sztárokat az Actor Awards eseményen?
Az esten több meghatározó divatház is képviseltette magát: a Louis Vuitton Chase Infiniti és Emma Stone megjelenésével, a Chanel Rose Byrne ruhájával, a Thom Browne Teyana Taylor különleges kreációjával, a Schiaparelli Demi Moore látványos estélyijével, a Prada Timothée Chalamet és Michelle Williams összeállításával, a Christian Cowan Jenna Ortega ruhájával, míg a Givenchy Gwyneth Paltrow estélyijével volt jelen. A vörös szőnyegen így a múltat idéző inspiráció és a kortárs magasdivat találkozott, látványos és változatos megjelenéseket eredményezve.
