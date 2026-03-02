Ők voltak az Actor Awards legjobban öltözött sztárjai

Az Actor Awards új néven tért vissza, és a szervezők konkrét öltözködési iránymutatást adtak a vendégeknek. A ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását újragondoló tematika látványosan meghatározta a vörös szőnyeg hangulatát, még ha nem minden résztvevő követte szó szerint az előírást - írja a CNN.

Milyen dress code volt az idei Actor Awards gálán?

Az idei dress code a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi csillogását gondolta újra. A szervezők a jazzkorszak eleganciáját, a flapper ruhák könnyedségét és a régi filmcsillagok kifinomult megjelenését állították középpontba. A vörös szőnyegen ezért a rojtokkal és gyöngyös díszítésekkel gazdagított ruhák, az ejtett derekú fazonok, a testhez simuló sellővonalak, a tollboák és fejdíszek, valamint a csillogó, flitterekkel borított anyagok kerültek előtérbe. Többen modern értelmezéssel közelítettek a témához, így a klasszikus sziluettek kortárs szabásvonalakkal és stylinggal párosultak.

Kik voltak a legjobban öltözött sztárok az Actor Awards vörös szőnyegén?

Az est során több színésznő is látványosan kapcsolódott a tematikához:

Chase Infiniti – flitteres, sellőfazonú Louis Vuitton ruhában és hozzá illő fejdíszben érkezett.

Chase Infiniti az Actor Awards vörös szőnyegén, 2026. március 1-jén Los Angelesben Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sheryl Lee Ralph – tollboával és retro hullámos frizurával idézte meg a korszakot.

Sheryl Lee Ralph a 32. alkalommal megrendezett Actor Awards díjátadón Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Odessa A'zion – rojtos, modern szabású overálban jelent meg.

Odessa A’zion az Actor Awards díjátadón, ahol Armani Privé ruhát és Jimmy Choo cipőt viselt Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Rose Byrne – ejtett derekú, selyemkrepp Chanel ruhát viselt.

Rose Byrne érkezése az Actor Awards gálára a Shrine Auditorium és Expo Hall helyszínén Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kristen Bell – visszafogott, elegáns szabású estélyiben ragadta meg a korszak fényűzését.

A műsor házigazdája, Kristen Bell, csillogó Georges Hobeika Couture ruhában érkezett Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Viola Davis – klasszikus vonalvezetésű, glamour hangulatú kreációban érkezett.

Viola Davis királyi hangulatú Gucci estélyiben és Pasquale Bruni gyémántokkal gazdagon díszített nyakékében érkezett Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Emma Stone – levendulaszínű Louis Vuitton slip ruhában és kardigánban érkezett.

Emma Stone levendulaszínű Louis Vuitton kombinér ruhát viselt hozzá illő kardigánnal Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mely divatházak öltöztették a sztárokat az Actor Awards eseményen?

Az esten több meghatározó divatház is képviseltette magát: a Louis Vuitton Chase Infiniti és Emma Stone megjelenésével, a Chanel Rose Byrne ruhájával, a Thom Browne Teyana Taylor különleges kreációjával, a Schiaparelli Demi Moore látványos estélyijével, a Prada Timothée Chalamet és Michelle Williams összeállításával, a Christian Cowan Jenna Ortega ruhájával, míg a Givenchy Gwyneth Paltrow estélyijével volt jelen. A vörös szőnyegen így a múltat idéző inspiráció és a kortárs magasdivat találkozott, látványos és változatos megjelenéseket eredményezve.