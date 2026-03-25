Új internetes csalás terjed – bárki áldozatul eshet

Az adathalász e-mail egy gyakori online csalás, amelynek során most kifejezetten PayPal nevében próbálnak hozzáférni a felhasználók bankkártya adataihoz és bejelentkezési információihoz. Ezek a hamis PayPal üzenetek gyakran megtévesztően hitelesnek tűnnek, ezért sokan gyanútlanul kattintanak a bennük található linkekre, ezzel komoly kockázatnak téve ki adataikat – tájékoztat a Focus.

Az adathalász e-mail célja a bankkártya adatok megszerzése – képünk illusztráció

Hogyan ismerhető fel az adathalász e-mail?

Az adathalász üzenetek gyakran több árulkodó jelet is tartalmaznak. Érdemes különösen figyelni a feladó címére, a megszólításra és a linkekre. A hivatalos szolgáltatók általában személyre szabottan kommunikálnak, míg a csalók sokszor általános megszólítást használnak.

Mit kell tenni, ha PayPal adathalász üzenetet kapunk? Ha gyanús üzenetet kap, semmiképpen ne kattintson a benne található linkekre, és ne adjon meg személyes adatokat. A legbiztonságosabb megoldás, ha az üzenetet törli, vagy a spam mappába helyezi. A fiók állapotát mindig a hivatalos oldalon vagy alkalmazásban ellenőrizze.

Milyen jelei vannak az adathalász e-maileknek?

Ismeretlen vagy furcsa feladó cím;

általános megszólítás („Kedves felhasználó!”);

sürgető hangvétel, azonnali cselekvésre felszólítás;

gyanús linkek vagy rövidített URL-ek;

helyesírási hibák vagy szokatlan megfogalmazás;

olyan állítások, amelyek pánikot keltenek (pl. fiók törlése).

Hogyan védekezhetünk a PayPal csalások ellen? A védekezés alapja az óvatosság. Soha ne adjon meg adatokat e-mailben kapott linkeken keresztül. Használjon erős jelszót, és rendszeresen ellenőrizze a fiók biztonsági beállításait. Emellett érdemes kétlépcsős azonosítást is bekapcsolni.

Hogyan ellenőrizhető, hogy valódi-e egy PayPal e-mail?

A valódi üzenetek általában hivatalos domainről érkeznek, és nem tartalmaznak gyanús linkeket. Ha bizonytalan, ne az e-mailben található linket használja, hanem közvetlenül írja be a PayPal weboldal címét a böngészőbe, és ott ellenőrizze az értesítéseket.