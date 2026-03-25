Új internetes csalás terjed – bárki áldozatul eshet

Az adathalász e-mail egy gyakori online csalás, amelynek során most kifejezetten PayPal nevében próbálnak hozzáférni a felhasználók bankkártya adataihoz és bejelentkezési információihoz. Ezek a hamis PayPal üzenetek gyakran megtévesztően hitelesnek tűnnek, ezért sokan gyanútlanul kattintanak a bennük található linkekre, ezzel komoly kockázatnak téve ki adataikat – tájékoztat a Focus.
Hogyan ismerhető fel az adathalász e-mail?
Az adathalász üzenetek gyakran több árulkodó jelet is tartalmaznak. Érdemes különösen figyelni a feladó címére, a megszólításra és a linkekre. A hivatalos szolgáltatók általában személyre szabottan kommunikálnak, míg a csalók sokszor általános megszólítást használnak.
Mit kell tenni, ha PayPal adathalász üzenetet kapunk?
Ha gyanús üzenetet kap, semmiképpen ne kattintson a benne található linkekre, és ne adjon meg személyes adatokat. A legbiztonságosabb megoldás, ha az üzenetet törli, vagy a spam mappába helyezi. A fiók állapotát mindig a hivatalos oldalon vagy alkalmazásban ellenőrizze.
Milyen jelei vannak az adathalász e-maileknek?
- Ismeretlen vagy furcsa feladó cím;
- általános megszólítás („Kedves felhasználó!”);
- sürgető hangvétel, azonnali cselekvésre felszólítás;
- gyanús linkek vagy rövidített URL-ek;
- helyesírási hibák vagy szokatlan megfogalmazás;
- olyan állítások, amelyek pánikot keltenek (pl. fiók törlése).
Hogyan védekezhetünk a PayPal csalások ellen?
A védekezés alapja az óvatosság. Soha ne adjon meg adatokat e-mailben kapott linkeken keresztül. Használjon erős jelszót, és rendszeresen ellenőrizze a fiók biztonsági beállításait. Emellett érdemes kétlépcsős azonosítást is bekapcsolni.
Hogyan ellenőrizhető, hogy valódi-e egy PayPal e-mail?
A valódi üzenetek általában hivatalos domainről érkeznek, és nem tartalmaznak gyanús linkeket. Ha bizonytalan, ne az e-mailben található linket használja, hanem közvetlenül írja be a PayPal weboldal címét a böngészőbe, és ott ellenőrizze az értesítéseket.
