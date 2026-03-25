adathalászat

Új internetes csalás terjed – bárki áldozatul eshet

Egyre több felhasználót vesznek célba csalók olyan üzenetekkel, amelyek első ránézésre megbízható szolgáltatóktól – például a PayPal nevében – érkeznek. Az adathalász e-mail célja, hogy megtévessze a címzettet, és érzékeny adatokat csaljon ki tőle. A módszer különösen veszélyes, mert sok esetben sürgető hangvétellel próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az adathalász e-mail egy gyakori online csalás, amelynek során most kifejezetten PayPal nevében próbálnak hozzáférni a felhasználók bankkártya adataihoz és bejelentkezési információihoz. Ezek a hamis PayPal üzenetek gyakran megtévesztően hitelesnek tűnnek, ezért sokan gyanútlanul kattintanak a bennük található linkekre, ezzel komoly kockázatnak téve ki adataikat – tájékoztat a Focus.

adathalász e-mail, PayPal, Az adathalász e-mail célja a bankkártya adatok megszerzése
Az adathalász e-mail célja a bankkártya adatok megszerzése – képünk illusztráció
Hogyan ismerhető fel az adathalász e-mail?

Az adathalász üzenetek gyakran több árulkodó jelet is tartalmaznak. Érdemes különösen figyelni a feladó címére, a megszólításra és a linkekre. A hivatalos szolgáltatók általában személyre szabottan kommunikálnak, míg a csalók sokszor általános megszólítást használnak.

Mit kell tenni, ha PayPal adathalász üzenetet kapunk?

Ha gyanús üzenetet kap, semmiképpen ne kattintson a benne található linkekre, és ne adjon meg személyes adatokat. A legbiztonságosabb megoldás, ha az üzenetet törli, vagy a spam mappába helyezi. A fiók állapotát mindig a hivatalos oldalon vagy alkalmazásban ellenőrizze.

Milyen jelei vannak az adathalász e-maileknek?

  • Ismeretlen vagy furcsa feladó cím;
  • általános megszólítás („Kedves felhasználó!”);
  • sürgető hangvétel, azonnali cselekvésre felszólítás;
  • gyanús linkek vagy rövidített URL-ek;
  • helyesírási hibák vagy szokatlan megfogalmazás;
  • olyan állítások, amelyek pánikot keltenek (pl. fiók törlése).

Hogyan védekezhetünk a PayPal csalások ellen?

A védekezés alapja az óvatosság. Soha ne adjon meg adatokat e-mailben kapott linkeken keresztül. Használjon erős jelszót, és rendszeresen ellenőrizze a fiók biztonsági beállításait. Emellett érdemes kétlépcsős azonosítást is bekapcsolni.

Hogyan ellenőrizhető, hogy valódi-e egy PayPal e-mail?

A valódi üzenetek általában hivatalos domainről érkeznek, és nem tartalmaznak gyanús linkeket. Ha bizonytalan, ne az e-mailben található linket használja, hanem közvetlenül írja be a PayPal weboldal címét a böngészőbe, és ott ellenőrizze az értesítéseket.

