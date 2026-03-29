Láthatatlan QR-kód sokkolja a tudósokat – az adattárolás teljesen új szintre lépett

Az adattárolás területén ritkán születik ennyire látványos áttörés: a TU Wien kutatói a Cerabyte vállalattal közösen létrehozták a világ legkisebb QR-kódját. A mikroszkopikus QR-kód mindössze 1,98 négyzetmikrométeres, vagyis kisebb, mint a legtöbb baktérium. A fejlesztést már a Guinness is hitelesítette, így hivatalosan is új világrekord született – írja a ScienceDaily.

Az adattárolás jövőjét mutatja ez a parányi, kerámiába írt QR-kód, amely akár évszázadokra is megőrizheti az információkat Fotó:TU WIEN

Adattárolás kerámiában: így maradhatnak meg az adatok évszázadokon át

A kutatók szerint azonban nem önmagában a méret a legnagyobb szenzáció. A valódi áttörést az jelenti, hogy ez a baktériumnál kisebb QR-kód stabil marad, és ismételten leolvasható. Ez azért fontos, mert ilyen extrém kis méretben az atomok elmozdulása vagy a rések feltöltődése könnyen tönkretehetné a mintázatot, vagyis az adatot is.

A fejlesztés alapja a kerámia adattárolás. A szakemberek egy vékony kerámiarétegbe írták bele a mintát fókuszált ionnyaláb segítségével. Egyetlen pixel mindössze 49 nanométeres, ami körülbelül tízszer kisebb, mint a látható fény hullámhossza. Emiatt a minta hagyományos optikai mikroszkóppal nem is látható, csak elektronmikroszkóppal olvasható ki megbízhatóan.

A kutatók szerint ez a módszer adatmegőrzés évszázadokra vagy akár még hosszabb időre is alkalmas lehet. Míg a hagyományos mágneses és elektronikus adattárolók néhány év alatt romolhatnak, a stabil, inert kerámiaanyag jóval tartósabb megoldást kínálhat. Ráadásul ehhez nincs szükség folyamatos áramellátásra vagy hűtésre sem.

A tárolási sűrűség is figyelemre méltó. A közlés szerint egyetlen A4-es lapnyi felületen több mint 2 terabájt információ is elférhet ezzel az eljárással. Ez már önmagában is jelzi, hogy a világ legkisebb QR-kódja nem pusztán laboratóriumi különlegesség, hanem a jövő adattárolási rendszereinek egyik alapja is lehet.

A kutatók úgy látják, hogy a következő lépés a gyorsabb írás, a még fejlettebb anyagok használata és az ipari méretű gyártás kidolgozása lehet. Vagyis a TU Wien QR-kód fejlesztése csak a kezdet: a cél már nem csupán egyszerű minták létrehozása, hanem összetettebb adatszerkezetek gyors, robusztus és energiahatékony rögzítése kerámiafelületeken.