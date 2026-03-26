Kátyúba hajtott az agyhalott beteget szállító mentő, megdöbbentő, ami ezután történt

Valóságos csodaként éli meg egy indiai család, hogy egy agyhalottnak nyilvánított nő egy mentőautó rázkódása után magához tért. Az 50 éves Vineeta Shukla február 22-én ájult el otthoni munka közben az indiai Uttar Pradesh államban, ezért előbb egy helyi kórházba, majd egy fejlettebb intézménybe szállították.

Egy agyhalottnak nyilvánított nő egy mentőautó rázkódása után magához tért (a kép illusztráció) Fotó: Ajil Saji/Pexels

Magához tért az agyhalottnak nyilvánított nő

Az orvosok vizsgálatai után a nőt agyhalottnak nyilvánították, férjével pedig közölték, hogy nincs esély a felépülésére. A család ezért úgy döntött, hogy hazaviszik, és megkezdték a temetés előkészületeit.

A fordulat 2026. február 24-én következett be, amikor a mentőautó Hafizganj közelében, az autópályán egy nagy kátyúba hajtott. A rázkódás után Vineeta férje azt vette észre, hogy a nő újra normálisan lélegzik, állapota pedig látványosan javulni kezdett.

A mentő ezután visszafordult a kórházba, ahol az orvosok is megdöbbenve tapasztalták a változást. Vineeta Shukla azóta hazatért, magánál van, és beszélget a családtagjaival, akik néhány nappal korábban még a búcsúztatására készültek – számolt be a Times of India.

