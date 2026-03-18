Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Ugrásszerűen nő az agyhártyagyulladásos esetek száma, kifogyott az oltáskészlet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok a járvány terjedését próbálják megfékezni, miközben a MenB vakcina készletei kifogytak. Az agyhártyagyulladás gyors terjedése miatt több ezer egyetemi hallgatót és klublátogatót kezelnek antibiotikummal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
agyhártyagyulladásantibiotikumfertőzésjárvány

Kentben egy nap alatt harmadával nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma: a járvány már 20 embert érint, két halálos áldozat is van. Az egészségügyi hatóságok és a helyi gyógyszertárak a fertőzés terjedésének megállításán dolgoznak, miközben a magánkézben lévő MenB vakcina készletei kifogytak – írja a Daily Mail.

Egy nap alatt harmadával nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma – Fotó: Pexels

Fertőző agyhártyagyulladás Kentben: pánik a diákklubok és egyetemek körül

Az új esetek közül kilencet laborban igazoltak, hatot pedig B típusú agyhártyagyulladásként azonosítottak. A fertőzés központjában a Club Chemistry nevű diákklub áll, ahol a szakértők szerint a járvány gyorsan terjedhetett. A Kent Egyetem hallgatóit és a klub látogatóit célzott antibiotikum-kezelésben részesítik, miközben a MenB oltóanyag magánkészlete jelenleg nem elérhető. 

A hatóságok több ezer dózis antibiotikumot osztanak ki a fertőzés megelőzésére.

A tünetek akár két hét elteltével is jelentkezhetnek, ezért a fiatalokat folyamatosan figyelmeztetik a korai jelek felismerésére, például lázra, fejfájásra és nyakmerevségre. A szakemberek hangsúlyozzák: az antibiotikum a leghatékonyabb eszköz a járvány terjedésének lassítására, miközben laboratóriumi vizsgálatok folynak annak kiderítésére, hogy a fertőzés esetleg egy új MenB törzs miatt gyorsult-e fel ilyen mértékben.

A hatóságok szerint a célzott antibiotikum-kezelés és a MenB oltás együttesen biztosítják a legjobb esélyt a járvány megfékezésére Kentben. 

Emellett mindenkit arra ösztönöznek, hogy a legkisebb gyanú esetén azonnal forduljon orvoshoz, mivel a korai kezelés életet menthet.

Veszélyes betegség terjed a fiatalok körében, már halálos áldozatok is vannak

Több mint tíz diák került kórházba súlyos állapotban Kentben. Az agyhártyagyulladás kezdeti jeleit gyakran másnaposságnak hiszik, a gyors felismerés viszont életet menthet.

Halálos fertőzés ütötte fel a fejét Angliában – tömegek állnak sorba antibiotikumért

Az agyhártyagyulladás veszélye miatt a hatóságok több száz embert kezelnek megelőző jelleggel antibiotikummal, miközben hosszú sorok alakultak ki a gyógyszerosztó pontoknál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!