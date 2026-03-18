Ugrásszerűen nő az agyhártyagyulladásos esetek száma, kifogyott az oltáskészlet

Kentben egy nap alatt harmadával nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma: a járvány már 20 embert érint, két halálos áldozat is van. Az egészségügyi hatóságok és a helyi gyógyszertárak a fertőzés terjedésének megállításán dolgoznak, miközben a magánkézben lévő MenB vakcina készletei kifogytak – írja a Daily Mail.

Fertőző agyhártyagyulladás Kentben: pánik a diákklubok és egyetemek körül

Az új esetek közül kilencet laborban igazoltak, hatot pedig B típusú agyhártyagyulladásként azonosítottak. A fertőzés központjában a Club Chemistry nevű diákklub áll, ahol a szakértők szerint a járvány gyorsan terjedhetett. A Kent Egyetem hallgatóit és a klub látogatóit célzott antibiotikum-kezelésben részesítik, miközben a MenB oltóanyag magánkészlete jelenleg nem elérhető.

A hatóságok több ezer dózis antibiotikumot osztanak ki a fertőzés megelőzésére.

A tünetek akár két hét elteltével is jelentkezhetnek, ezért a fiatalokat folyamatosan figyelmeztetik a korai jelek felismerésére, például lázra, fejfájásra és nyakmerevségre. A szakemberek hangsúlyozzák: az antibiotikum a leghatékonyabb eszköz a járvány terjedésének lassítására, miközben laboratóriumi vizsgálatok folynak annak kiderítésére, hogy a fertőzés esetleg egy új MenB törzs miatt gyorsult-e fel ilyen mértékben.

A hatóságok szerint a célzott antibiotikum-kezelés és a MenB oltás együttesen biztosítják a legjobb esélyt a járvány megfékezésére Kentben.

Emellett mindenkit arra ösztönöznek, hogy a legkisebb gyanú esetén azonnal forduljon orvoshoz, mivel a korai kezelés életet menthet.

