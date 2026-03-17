Halálos fertőzés ütötte fel a fejét Angliában – tömegek állnak sorba antibiotikumért

A tragédia Canterbury városához köthető, ahol egy diák és egy egyetemista hunyt el. Több fertőzöttet jelenleg is kórházban kezelnek. A fertőzést a meningococcus B baktérium okozta, amely az egyik legveszélyesebb kórokozó: agyhártyagyulladást (meningitiszt) és vérmérgezést is kiválthat, gyakran rendkívül gyors lefolyással – hívta fel a figyelmet a Focus.de.

Bakteriális agyhártyagyulladás miatt ketten meghaltak Angliában, nagy emiatt a riadalom, az emberek sorban állnak a védőoltásért (illusztráció)

Ezért ennyire veszélyes az agyhártyagyulladás

Az agyhártyagyulladás nem egyetlen betegség, hanem többféle kórokozó – vírusok és baktériumok – által kiváltott állapot.

A bakteriális forma a legveszélyesebb:

hirtelen jelentkezik

órák alatt súlyosbodhat

akár halálos kimenetelű is lehet

A halálozási arány a szakértők szerint 7-15 százalék, és sok túlélőnél maradandó károsodás alakul ki.

Hétköznapi helyzetekben is elkapható a betegség

A betegség cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel, csókolózással. Ezért különösen veszélyeztetettek a közösségekben élők – például diákok, kollégisták. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei szerint már gyanú esetén is azonnal el kell kezdeni az antibiotikumos kezelést.

A betegség egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben ártalmatlannak tűnik. A leggyakoribb korai tünetei: láz, fejfájás, levertség, hányinger, hidegrázás. Súlyosabb esetben azonban megjelenhet: merev nyak, fény- és hangérzékenység, görcsrohamok, bőr alatti apró bevérzések.

A betegség gyorsan romolhat, és súlyos szövődményeket okozhat:

szeptikus sokk

szervi elégtelenség

agykárosodás

Ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az azonnali orvosi beavatkozás.

Tömegesen várnak antibiotikumos kezelésre

A hatóságok a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében széles körű megelőző kezelést indítottak. Százakat látnak el antibiotikummal, és a jelentések szerint hosszú sorok alakultak ki az ellátópontoknál. Egyelőre nem tudni pontosan, hány embert kezelnek.

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a védőoltás. Több kórokozó ellen is létezik vakcina, többek között:

meningococcus-fertőzés

pneumococcus-fertőzés

Hib-fertőzés

kanyaró, mumpsz, bárányhimlő

A szakmai ajánlások szerint az agyhártyagyulladás elleni oltást már csecsemőkortól érdemes beadatni.