Halálos fertőzés ütötte fel a fejét Angliában – tömegek állnak sorba antibiotikumért

A tragédia Canterbury városához köthető, ahol egy diák és egy egyetemista hunyt el. Több fertőzöttet jelenleg is kórházban kezelnek. A fertőzést a meningococcus B baktérium okozta, amely az egyik legveszélyesebb kórokozó: agyhártyagyulladást (meningitiszt) és vérmérgezést is kiválthat, gyakran rendkívül gyors lefolyással – hívta fel a figyelmet a Focus.de.
Ezért ennyire veszélyes az agyhártyagyulladás
Az agyhártyagyulladás nem egyetlen betegség, hanem többféle kórokozó – vírusok és baktériumok – által kiváltott állapot.
A bakteriális forma a legveszélyesebb:
- hirtelen jelentkezik
- órák alatt súlyosbodhat
- akár halálos kimenetelű is lehet
A halálozási arány a szakértők szerint 7-15 százalék, és sok túlélőnél maradandó károsodás alakul ki.
Hétköznapi helyzetekben is elkapható a betegség
A betegség cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel, csókolózással. Ezért különösen veszélyeztetettek a közösségekben élők – például diákok, kollégisták. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei szerint már gyanú esetén is azonnal el kell kezdeni az antibiotikumos kezelést.
A betegség egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben ártalmatlannak tűnik. A leggyakoribb korai tünetei: láz, fejfájás, levertség, hányinger, hidegrázás. Súlyosabb esetben azonban megjelenhet: merev nyak, fény- és hangérzékenység, görcsrohamok, bőr alatti apró bevérzések.
A betegség gyorsan romolhat, és súlyos szövődményeket okozhat:
- szeptikus sokk
- szervi elégtelenség
- agykárosodás
Ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az azonnali orvosi beavatkozás.
Tömegesen várnak antibiotikumos kezelésre
A hatóságok a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében széles körű megelőző kezelést indítottak. Százakat látnak el antibiotikummal, és a jelentések szerint hosszú sorok alakultak ki az ellátópontoknál. Egyelőre nem tudni pontosan, hány embert kezelnek.
A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a védőoltás. Több kórokozó ellen is létezik vakcina, többek között:
- meningococcus-fertőzés
- pneumococcus-fertőzés
- Hib-fertőzés
- kanyaró, mumpsz, bárányhimlő
A szakmai ajánlások szerint az agyhártyagyulladás elleni oltást már csecsemőkortól érdemes beadatni.
Nem minden agyhártyagyulladás ugyanolyan
Fontos különbséget tenni a vírusos és a bakteriális agyhártyagyulladás között. Előbbi általában enyhébb, akár magától gyógyul, az utóbbi viszont életveszélyes és azonnali kezelést igényel. Az orvosok a kórokozó azonosítása után célzott kezelést alkalmaznak, de sok esetben már a gyanú is elég az azonnali beavatkozáshoz.
A szakértők figyelmeztetnek
A járvány ismét rámutatott arra, mennyire veszélyes lehet egy elsőre „ártalmatlannak” tűnő fertőzés. Az orvosok szerint a legfontosabb üzenet: ha a tünetek hirtelen romlanak, vagy szokatlanul súlyosak, azonnal orvoshoz kell fordulni.
