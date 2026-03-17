Halálos fertőzés ütötte fel a fejét Angliában – tömegek állnak sorba antibiotikumért

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

Súlyos egészségügyi riadalom ütötte fel a fejét az angliai Kent megyében, miután két fiatal életét vesztette egy gyors lefolyású fertőzésben. Agyhártyagyulladás veszélye miatt a hatóságok több száz embert kezelnek megelőző jelleggel antibiotikummal, miközben hosszú sorok alakultak ki a gyógyszerosztó pontoknál.
A tragédia Canterbury városához köthető, ahol egy diák és egy egyetemista hunyt el. Több fertőzöttet jelenleg is kórházban kezelnek. A fertőzést a meningococcus B baktérium okozta, amely az egyik legveszélyesebb kórokozó: agyhártyagyulladást (meningitiszt) és vérmérgezést is kiválthat, gyakran rendkívül gyors lefolyással – hívta fel a figyelmet a Focus.de.

Bakteriális agyhártyagyulladás miatt ketten meghaltak Angliában, nagy emiatt a riadalom, az emberek sorban állnak a védőoltásért (illusztráció) Fotó: pexels.com

Ezért ennyire veszélyes az agyhártyagyulladás

Az agyhártyagyulladás nem egyetlen betegség, hanem többféle kórokozó – vírusok és baktériumok – által kiváltott állapot.

A bakteriális forma a legveszélyesebb:

  • hirtelen jelentkezik
  • órák alatt súlyosbodhat
  • akár halálos kimenetelű is lehet

A halálozási arány a szakértők szerint 7-15 százalék, és sok túlélőnél maradandó károsodás alakul ki.

Hétköznapi helyzetekben is elkapható a betegség

A betegség cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel, csókolózással. Ezért különösen veszélyeztetettek a közösségekben élők – például diákok, kollégisták. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei szerint már gyanú esetén is azonnal el kell kezdeni az antibiotikumos kezelést.

A betegség egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben ártalmatlannak tűnik. A leggyakoribb korai tünetei: láz, fejfájás, levertség, hányinger, hidegrázás. Súlyosabb esetben azonban megjelenhet: merev nyak, fény- és hangérzékenység, görcsrohamok, bőr alatti apró bevérzések.

A betegség gyorsan romolhat, és súlyos szövődményeket okozhat:

  • szeptikus sokk
  • szervi elégtelenség
  • agykárosodás

Ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az azonnali orvosi beavatkozás.

Tömegesen várnak antibiotikumos kezelésre

A hatóságok a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében széles körű megelőző kezelést indítottak. Százakat látnak el antibiotikummal, és a jelentések szerint hosszú sorok alakultak ki az ellátópontoknál. Egyelőre nem tudni pontosan, hány embert kezelnek.

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a védőoltás. Több kórokozó ellen is létezik vakcina, többek között:

  • meningococcus-fertőzés
  • pneumococcus-fertőzés
  • Hib-fertőzés
  • kanyaró, mumpsz, bárányhimlő

A szakmai ajánlások szerint az agyhártyagyulladás elleni oltást már csecsemőkortól érdemes beadatni.

Nem minden agyhártyagyulladás ugyanolyan

Fontos különbséget tenni a vírusos és a bakteriális agyhártyagyulladás között. Előbbi általában enyhébb, akár magától gyógyul, az utóbbi viszont életveszélyes és azonnali kezelést igényel. Az orvosok a kórokozó azonosítása után célzott kezelést alkalmaznak, de sok esetben már a gyanú is elég az azonnali beavatkozáshoz.

A szakértők figyelmeztetnek

A járvány ismét rámutatott arra, mennyire veszélyes lehet egy elsőre „ártalmatlannak” tűnő fertőzés. Az orvosok szerint a legfontosabb üzenet: ha a tünetek hirtelen romlanak, vagy szokatlanul súlyosak, azonnal orvoshoz kell fordulni.

