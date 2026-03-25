Repülőtéri horror: kómába esett a fiatal anya, lélegeztetőgépen küzd az életéért

A 33 éves Jade Bird múlt szerdán készült hazautazni a Kanári-szigetekről, amikor a reptéren váratlanul rosszul lett. Hozzátartozói számára megrázó jelenetek közepette szállították kórházba, ahol kiderült, hogy agyi fertőzése van, amely meningitissé, vagyis agyhártyagyulladássá súlyosbodott – számolt be a Mirror.

Az agyhártyagyulladástól szenvedő brit anya a tenerifei repülőtéren esett össze

Lélegeztetőgépre került az agyhártyagyulladásos nő

A nőt mesterséges kómába helyezték, és intenzív osztályon kezelték, lélegeztetőgépre kötve. Családja elmondása szerint az állapota rendkívül súlyos volt, felmerült a rohamok, memóriazavar és akár bénulás kockázata is.

A hozzátartozók egy adománygyűjtő oldalon közölték, hogy Jade időközben magához tért, és egyre éberebb, jobban érzékeli a környezetét, ugyanakkor továbbra is kórházi kezelésre szorul. Az orvosok szerint még további intravénás antibiotikumos kezelésre lesz szüksége, mielőtt hazaszállíthatnák.

A brit nő, aki egy kislány édesanyja, a közeljövőben neurológiai osztályra kerül további vizsgálatokra. Családja közben súlyos anyagi nehézségekkel is szembesül: a hazaszállítás költségét mintegy 46 ezer fontra becsülték, annak ellenére, hogy állításuk szerint rendelkezik biztosítással.

Hozzátartozói szerint a helyzetet nehezíti a nyelvi akadály is, mivel naponta csak egyszer kapnak tájékoztatást az állapotáról. A család adománygyűjtésbe kezdett, amely eddig mintegy 12 ezer fontot hozott össze.

Mint mondták, hosszú út áll még előttük, de hálásak a támogatásért, és mindent megtesznek azért, hogy Jade biztonságban hazatérhessen.

