Férfiak milliókat fizettek a dögös katonanő lábképeiért – aztán jött a hidegzuhany

Az AI katonainfluenszer mögött valójában egy teljesen kitalált, mesterséges intelligencia által létrehozott karakter állt. A profil rövid idő alatt hatalmas követőtábort épített ki, miközben egyre több exkluzív tartalmat kínált pénzért. Az ügy rávilágít az AI generált személyek térnyerésére, az online átverés új formáira, valamint az AI veszélyeire - tájékoztat a Daily Star.

Hogyan derült ki az AI katonainfluenszer átverés?

A lebukás egy újságírói vizsgálatnak köszönhető, amely több gyanús részletet is feltárt. A képek eredete nem volt visszakövethető, a profil mögött nem állt valós személy, és az amerikai hadsereg sem talált nyomot az állítólagos katonáról. A szakértők szerint a képeken apró hibák, úgynevezett „glitchek” is megfigyelhetők voltak, amelyek a deepfake technológiára utaltak. A közösségi oldalak végül törölték a profilt, miután kiderült, hogy nem hitelesített felhasználóról van szó.

Mennyit kereshetett az AI influencer az átveréssel?

Bár pontos összeget nem hoztak nyilvánosságra, az biztos, hogy jelentős bevételről lehet szó. A követők fizettek a privát tartalmakért, különösen a lábképek eladása hozott komoly pénzt. Egyes jelentések szerint egy-egy képért akár 100 dollárnál is többet adtak a rajongók. Mivel a profil rövid idő alatt egymillió követőt szerzett, az átverés mögött álló személy vagy csoport komoly bevételre tehetett szert.

🚨 Thousands have swooned over this MAGA dream girl. She’s made with AI.



A viral fake of an Army service member spotlights a new trend in online attention harvesting: part patriotism, part porn, and 100 percent computer-made.https://t.co/IKS4HILM2j pic.twitter.com/bJDgIXDSiT — Tony Seruga (@TonySeruga) March 20, 2026

Milyen veszélyei vannak az AI influenszereknek?

Az eset jól mutatja, hogy az AI generált személyek mennyire hitelesnek tűnhetnek. Egyre nehezebb megkülönböztetni a valódi embereket a mesterségesen létrehozott karakterektől.

Az AI veszélyei közé tartozik:

manipuláció;

pénzügyi visszaélés;

érzelmi kapcsolat kialakítása nem létező személyekkel.

Ez különösen problémás lehet a közösségi médiában, ahol a bizalom kulcsszerepet játszik.

Hogyan lehet felismerni a deepfake profilokat?

Több jel is utalhat arra, hogy egy profil nem valódi:

túl tökéletes kinézet;

inkonzisztens részletek a képeken;

hiányzó háttértörténet;

nem szerepel hivatalos nyilvántartásokban;

nincs hitelesített státusza;

túl gyors követőnövekedés;

főként fizetős tartalmak kínálata.