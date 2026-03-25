Air Canada-tragédia: előkerült a hangfelvétel, ez mindent megváltoztat

A vizsgálat szerint az Air Canada gépe és egy tűzoltó jármű ugyanarra a kifutópályára kapott engedélyt, ami végzetes ütközéshez vezetett.

Mi történt pontosan az Air Canada járattal?

Az Air Canada Montrealból érkező 8646-os járata a jelentések szerint szabályosan közelítette meg a New York-i LaGuardia repülőteret. A pilóták végrehajtották a leszállási ellenőrzéseket, kiengedték a futóművet, és stabil megközelítésről számoltak be.

A problémák azonban a toronyban kezdődtek: az egyik légiforgalmi irányító engedélyt adott a leszállásra, miközben egy másik – vagy ugyanaz – engedélyezte egy tűzoltó járműnek, hogy áthaladjon ugyanazon a kifutón.

Hogyan vezetett több hiba tragédiához?

A vizsgálat szerint az Air Canada balesete nem egyetlen hiba következménye volt, hanem több rendszer egyidejű meghibásodása. Egy rádióüzenet „összeakadt”, így a kommunikáció nem jutott el minden érintetthez. Emellett a kifutópálya biztonsági rendszere sem adott riasztást a veszélyről – írja a Daily Mail cikke.

A tűzoltó jármű valószínűleg nem rendelkezett működő transzponderrel, így a torony nem láthatta pontosan a helyzetét.

Mi történt a becsapódás előtti utolsó másodpercekben?

Az Air Canada gépe mindössze másodpercekre volt a földet éréstől, amikor a torony észlelte a hibát. Kilenc másodperccel az ütközés előtt az irányító már kétségbeesetten próbálta megállítani a járművet. A pilóták eközben már végrehajtották a leszállást, a gép nagy sebességgel haladt a kifutón, amikor bekövetkezett az ütközés.

A tragédiában a két pilóta életét vesztette, több mint 40 ember megsérült.

Kapcsolódó cikkeink: Légi katasztrófa Kolumbiában: 66-an meghaltak, 4 embert még keresnek. Mentőjárműnek rohant egy repülő – vészhelyzet miatt leállt a reptér.



