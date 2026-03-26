Megszólalt az Air Canada vezérigazgatója a tragédia után – országos felháborodást váltott ki

Az Air Canada vezérigazgatója komoly politikai nyomás alá került, miután a halálos repülőgép-baleset kapcsán közzétett részvétnyilvánítása csak angolul hangzott el. A történtek különösen érzékenyen érintették a francia nyelvű Quebec tartományt, ahol a nyelvi kérdések kiemelt jelentőséggel bírnak. A vita gyorsan országos üggyé nőtte ki magát – írja a Guardian.

Nyelvi botrányba keveredett az Air Canada vezérigazgatója a repülőgép-baleset után – Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Lemondásra kényszerülhet az Air Canada vezérigazgatója?

A botrányt, amely akár az Air Canada vezérigazgató lemondásához is vezethet, Michael Rousseau videója váltotta ki, amelyben részvétét fejezte ki a New York-i LaGuardia repülőtéren történt halálos baleset áldozatainak családjai felé.

A négyperces videóban mindössze két francia szó hangzott el.

Ez komoly felháborodást váltott ki Quebecben, ahol sokan tiszteletlenségnek tartották a történteket. A vezérigazgató később bocsánatot kért, és elismerte, hogy még mindig nem beszél megfelelően franciául, bár évek óta próbálja megtanulni a nyelvet. A quebeci törvényhozás azonban ezt „túl kevésnek és túl későinek” nevezte, és nagy többséggel megszavazott egy indítványt, amely Rousseau lemondását kéri a francia nyelv, a gyászoló családok és a tartomány francia ajkú lakosai iránti tisztelet hiánya miatt.

Az ügy országos politikai szintre is eljutott. Kanada miniszterelnöke, Mark Carney szerint a vezérigazgató megnyilvánulása együttérzés és helyes ítélőképesség hiányát mutatta. A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy Kanada kétnyelvű ország, két hivatalos nyelvvel.

Az ügy súlyát növeli, hogy a baleset egyik áldozata francia anyanyelvű quebeci pilóta volt.

Az Air Canada központja Montrealban található, ahol a lakosság többsége francia ajkú.

Air Canada-tragédia: előkerült a hangfelvétel, ez mindent megváltoztat

Újabb drámai részletek derültek ki egy súlyos repülőtéri balesetről, amely két ember életét követelte. Az Air Canada egyik járatának pilótafülkéjéből származó hangfelvétel egymásra rakódó hibák sorozatát tárta fel.

Mentőjárműnek rohant egy repülő – vészhelyzet miatt leállt a reptér

Egy amerikai repülőtéren történt súlyos incidens miatt teljesen leállították a forgalmat, miután egy utasszállító és egy mentőjármű összeütközött. A repülőgép-baleset következtében több sérültet is elláttak, miközben a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.