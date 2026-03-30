Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Drónriadó tört ki Air Force One közelében Floridában, a hatóságok azonnal léptek és lezárták a légteret.
Drónészlelés miatt riadót rendeltek el az Air Force One közelében, a floridai West Palm Beach térségében.
A jelentések szerint a hatóságok helikoptereket küldtek a helyszínre, hogy felderítsék a gyanús légi objektumot.
Azonnali intézkedések
A hatóságok földi leállást rendeltek el a helyi repülőtéren, amíg a helikopterek átvizsgálták a környéket.
Az ilyen jellegű incidenseket rendkívül komolyan veszik, mivel az elnöki repülőgép biztonsága kiemelt fontosságú.
Fokozott készültség
A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a drónok egyre nagyobb biztonsági kihívást jelentenek, különösen érzékeny célpontok, például állami vezetők vagy katonai objektumok közelében.
