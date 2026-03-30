donald trump

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Drónriadó tört ki Air Force One közelében Floridában, a hatóságok azonnal léptek és lezárták a légteret.
Drónészlelés miatt riadót rendeltek el az Air Force One közelében, a floridai West Palm Beach térségében.

Drónriadó az Air Force One közelében Floridában Fotó: ROBERTO SCHMIDT /Getty Images/AFP

A jelentések szerint a hatóságok helikoptereket küldtek a helyszínre, hogy felderítsék a gyanús légi objektumot.

Azonnali intézkedések

A hatóságok földi leállást rendeltek el a helyi repülőtéren, amíg a helikopterek átvizsgálták a környéket.

Az ilyen jellegű incidenseket rendkívül komolyan veszik, mivel az elnöki repülőgép biztonsága kiemelt fontosságú.

Fokozott készültség

A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a drónok egyre nagyobb biztonsági kihívást jelentenek, különösen érzékeny célpontok, például állami vezetők vagy katonai objektumok közelében.

 

 

