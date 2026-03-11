Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

air india

Kicsúszott a kifutópályáról egy Air India-gép, lezárták a forgalmas repteret – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly fennakadást okozott egy repülőgép-baleset Thaiföld egyik legforgalmasabb repülőterén. Az Air India egyik járata leszállás közben műszaki hibát szenvedett, a futómű összeomlott, a gép pedig végigcsúszott a kifutópályán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
air indiarepülőgépphuketutasjárat

Az Air India IX938-as járata az indiai Hyderabadból érkezett Phuketbe, fedélzetén 133 utassal – írja a Daily Star.

Az Air India IX938-as járata orrfutómű-hiba miatt csúszott végig a phuketi kifutópályán.
Az Air India IX938-as járata orrfutómű-hiba miatt csúszott végig a phuketi kifutópályán.
Fotó: X

Mi történt az Air India gépével a phuketi leszálláskor?

A hatóságok szerint az Air India járata leszállás közben orrfutómű-problémát szenvedett. A meghibásodás miatt a repülőgép eleje összeomlott, és a gép a kifutópályán csúszva állt meg.

A helyszínre azonnal rendőrök és mentőegységek érkeztek. A fedélzeten tartózkodó 133 utast biztonságosan evakuálták, és a terminál várótermeibe kísérték őket.

A beszámolók szerint senki sem sérült meg.

Miért kellett lezárni a repülőteret az Air India balesete után?

Az Air India gépének meghibásodása után a phuketi repülőtér egyetlen kifutópályáját ideiglenesen lezárták. A hatóságoknak el kellett távolítaniuk a repülőgépet, valamint biztonsági ellenőrzéseket és javításokat kellett végezniük a sérült aszfalton.

A lezárás komoly fennakadásokat okozott: több járat késésekről és akár kilencórás várakozásról számoltak be az utasok.

Egy rendkívüli helyzet komoly riadalmat okozott a repülésben, a pilóta vészhelyzetet jelentett be.

Mégsem hibázott a pilóta? Új információk borzolják a kedélyeket az Air India ügyében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!