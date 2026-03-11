Kicsúszott a kifutópályáról egy Air India-gép, lezárták a forgalmas repteret – videó

Az Air India IX938-as járata az indiai Hyderabadból érkezett Phuketbe, fedélzetén 133 utassal – írja a Daily Star.
Mi történt az Air India gépével a phuketi leszálláskor?
A hatóságok szerint az Air India járata leszállás közben orrfutómű-problémát szenvedett. A meghibásodás miatt a repülőgép eleje összeomlott, és a gép a kifutópályán csúszva állt meg.
A helyszínre azonnal rendőrök és mentőegységek érkeztek. A fedélzeten tartózkodó 133 utast biztonságosan evakuálták, és a terminál várótermeibe kísérték őket.
A beszámolók szerint senki sem sérült meg.
Miért kellett lezárni a repülőteret az Air India balesete után?
Az Air India gépének meghibásodása után a phuketi repülőtér egyetlen kifutópályáját ideiglenesen lezárták. A hatóságoknak el kellett távolítaniuk a repülőgépet, valamint biztonsági ellenőrzéseket és javításokat kellett végezniük a sérült aszfalton.
A lezárás komoly fennakadásokat okozott: több járat késésekről és akár kilencórás várakozásról számoltak be az utasok.
Egy rendkívüli helyzet komoly riadalmat okozott a repülésben, a pilóta vészhelyzetet jelentett be.
Mégsem hibázott a pilóta? Új információk borzolják a kedélyeket az Air India ügyében.