Akadálymentes madármegfigyelés: kerekesszékből is lehet igazi madarász? A válasz meglepő

Az akadálymentes madármegfigyelés célja egyszerű: bárki megtapasztalhassa a madárles örömét verseny és teljesítménykényszer nélkül. Az Egyesült Államokban például a Tucson Bird Alliance és Arizona állam Pima County közösen szervez havi rendszerességgel olyan sétákat, ahol a tempót a résztvevők igényeihez igazítják – írja az APNews.
Akadálymentes madármegfigyelés – közösség és biztonság mindenek felett
A programokat vezető önkéntesek előre ellenőrzik, hogy az útvonal valóban sík, jól járható legyen, a mosdók pedig kerekesszékkel is használhatók maradjanak. Fontos szempont a padok, az ivóvíz és az árnyék elérhetősége is.
Az úgynevezett „Birding for Every BODY” kezdeményezés résztvevői között vannak:
- mozgáskorlátozott emberek
- krónikus légzőszervi betegséggel élők
- szívműtéten átesett idősek
- látássérültek
- neurodivergens résztvevő
Az inkluzív természetjárás egyik legfontosabb eleme, hogy nincs rohanás. Nem az számít, hány fajt pipálnak ki, hanem az, hogy mindenki jól érezze magát.
Madármegfigyelés hallás alapján – amikor a hang vezet
A mozgalom egyik legismertebb arca a Birdability alapítója, Virginia Rose, aki maga is kerekesszéket használ. A szervezet országos térképet készített az akadálymentes madárles helyszínekről, és segít a természetvédelmi szervezeteknek inkluzív programokat kialakítani.
A látássérült madarászok számára különösen fontos a madármegfigyelés hallás alapján. A madárhang-felismerő alkalmazások és a speciális rögzítő eszközök lehetővé teszik, hogy a résztvevők a csicsergésből, füttyökből, énekhangokból azonosítsák a fajokat.
A 73 éves Jerry Berrier például születése óta vak, mégis több száz madárhangot ismer fel. Saját oldalán és podcastjában más látássérült érdeklődőknek is segít bekapcsolódni a természet felfedezésébe.
Speciális eszközök és alkalmazkodó megoldások az akadálymentes madármegfigyelésben
Az akadálymentes madármegfigyelés során több praktikus eszköz is segítheti a résztvevőket:
- binokuláris heveder, amely tehermentesíti a nyakat
- autóablakra rögzíthető kameratartó
- madárhang-azonosító mobilalkalmazások
- könnyű, összecsukható ülőalkalmatosság
Az alkalmazkodó természetjárás lényege, hogy nem a résztvevőnek kell megfelelnie az útvonalnak, hanem az útvonal igazodik a résztvevőhöz.
Lelki feltöltődés és közösségi élmény
Sokan számolnak be arról, hogy a szabad levegőn töltött idő csökkenti a szorongást, enyhíti az elszigeteltség érzését, és közösségi élményt ad. A krónikus betegséggel élők számára különösen fontos lehet a közösségi madármegfigyelő séta, ahol megértő társaságban, biztonságos körülmények között lehetnek jelen.
Az akadálymentes madármegfigyelés tehát nem csupán egy program – hanem egy szemléletváltás, amely azt üzeni: a természet mindenkié.
Felhívás országos vadlúd szinkronfelmérésre
A Vízimadár Monitoring (VM) felméréseire hagyományosan minden hónap középső hétvégéjén kerül sor, melynek során a nemzeti parkok munkatársai és az MME önkéntes felmérői felkeresik hazánk legfontosabb vízimadár élőhelyeit. A november 14-17. között zajló hóközepi felmérésen pedig kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet a hazánkban megpihenő vadlibacsapatok számbavételére is! - írja a Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület honlapján.
Elkészült az első magyar madárhatározó applikáció
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület ingyenesen letölthető, madárhatározó applikációt készített okostelefonokra.