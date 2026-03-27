Brutális pusztítást végzett a 9,2-es erősségű földrengés

1964. március 27-én, 17:36-kor következett be az Egyesült Államok történetének legerősebb földrengése. Az 1974-es alaszkai földrengés 9,2-es pillanatnyi magnitúdójával a második legerősebb volt, amit valaha rögzítettek. A közel három perces földmozgás hatalmas pusztítást végzett: kárt tett az épületekben és az infrastruktúrában, és mintegy 139 emberéletet követelt.

Az 1964-es alaszkai földrengés hatalmas pusztítást végzett Anchorage városában – Fotó: - / AFP

Milyen károkat okozott az alaszkai földrengés?

A földrengés során a talajrepedések és földcsuszamlások súlyos károkat okoztak Anchorage városában, különösen a Knik Arm menti területeken. Délnyugatra, a Kodiak és Hinchinbrook-szigetek közelében a partszakaszok akár 9 méterrel is megemelkedtek, míg Girdwood és Portage akár 2,4 métert süllyedt, ami az utak és épületek újjáépítését tette szükségessé. Valdez kikötőjében hatalmas vízalatti földcsuszamlás történt, ami 30 ember halálát okozta; Chenega falu 8 méter magas szökőár miatt pusztult el, 68 lakó közül 23 ember életét követelve.

Hogyan élte túl a térség a katasztrófát?

A földrengést több ezer utórengés követte három héten keresztül. Az első napon 11, a következő három hétben további 9 nagyobb utórengést mértek. A part menti települések, köztük Valdez és Cordova, magasabb területre költöztek, és az újjáépítés során a földrengésbiztonságot előtérbe helyezték. A Prince William Sound, a Kenai-félsziget és a Kodiak-sziget városai a földrengés, a szökőár és a tűzesetek kombinációja miatt súlyosan megsérültek.

Mit tanult az alaszkai társadalom a földrengésből?

A katasztrófa nemcsak fizikai, hanem társadalmi és kulturális hatást is gyakorolt. A túlélők történetei, a szökőár-evakuálási útvonalak, a heti szirénatesztek és a földrengés-gyakorlatok mind emlékeztetnek az esemény erejére – írja a UT Institute fo Geophysics cikke. A 1964-es alaszkai földrengés megtanította az alaszkaiakat, hogy a földrengések a táj természetes részei, és a közösségek fejlődése során mindig számolni kell a természeti kockázatokkal. A rengés tudományos szempontból is mérföldkő volt: a geofizikusok azóta is az Aleuti-árok és más törésvonalak tanulmányozásához használják az esemény adatait.