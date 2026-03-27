95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Brutális pusztítást végzett a 9,2-es erősségű földrengés

Több mint fél évszázaddal ezelőtt pusztító földrengés rázta meg az Egyesült Államok északi szegletét. Az 1964-es alaszkai földrengés 9,2-es magnitúdójával elképesztő károkat okozott a térségben.
1964. március 27-én, 17:36-kor következett be az Egyesült Államok történetének legerősebb földrengése. Az 1974-es alaszkai földrengés 9,2-es pillanatnyi magnitúdójával a második legerősebb volt, amit valaha rögzítettek. A közel három perces földmozgás hatalmas pusztítást végzett: kárt tett az épületekben és az infrastruktúrában, és mintegy 139 emberéletet követelt.

Az 1964-es alaszkai földrengés hatalmas pusztítást végzett Anchorage városában – Fotó: - / AFP

Milyen károkat okozott az alaszkai földrengés?

A földrengés során a talajrepedések és földcsuszamlások súlyos károkat okoztak Anchorage városában, különösen a Knik Arm menti területeken. Délnyugatra, a Kodiak és Hinchinbrook-szigetek közelében a partszakaszok akár 9 méterrel is megemelkedtek, míg Girdwood és Portage akár 2,4 métert süllyedt, ami az utak és épületek újjáépítését tette szükségessé. Valdez kikötőjében hatalmas vízalatti földcsuszamlás történt, ami 30 ember halálát okozta; Chenega falu 8 méter magas szökőár miatt pusztult el, 68 lakó közül 23 ember életét követelve.

The Fourth Avenue in Anchorage, Alaska, is collapsed, on March 30, 1964, after the March 27, 1964 earthquake, that left 131 victims and caused a tsunami that killed 14 people in California and caused damage across the entire American west coast. The 1964 earthquake in Alaska is one of the most powerful earthquakes ever recorded in the world with a magnitude 9.2 (between 9.1 and 9.3) on the Richter scale, and the second largest earthquake after an M9.5 earthquake in Chile in 1960. (Photo by AFP)
Hogyan élte túl a térség a katasztrófát?

A földrengést több ezer utórengés követte három héten keresztül. Az első napon 11, a következő három hétben további 9 nagyobb utórengést mértek. A part menti települések, köztük Valdez és Cordova, magasabb területre költöztek, és az újjáépítés során a földrengésbiztonságot előtérbe helyezték. A Prince William Sound, a Kenai-félsziget és a Kodiak-sziget városai a földrengés, a szökőár és a tűzesetek kombinációja miatt súlyosan megsérültek.

Residents of Alaska walk the streets of Anchorage, Alaska, on March 30, 1964 amid ruins caused by the March 27, 1964 earthquake, that left 131 victims and caused a tsunami that killed 14 people in California and caused damage across the entire American west coast. The 1964 earthquake in Alaska is one of the most powerful earthquakes ever recorded in the world with a magnitude 9.2 (between 9.1 and 9.3) on the Richter scale, and the second largest earthquake after an M9.5 earthquake in Chile in 1960. (Photo by AFP)
Mit tanult az alaszkai társadalom a földrengésből?

A katasztrófa nemcsak fizikai, hanem társadalmi és kulturális hatást is gyakorolt. A túlélők történetei, a szökőár-evakuálási útvonalak, a heti szirénatesztek és a földrengés-gyakorlatok mind emlékeztetnek az esemény erejére – írja a UT Institute fo Geophysics cikke. A 1964-es alaszkai földrengés megtanította az alaszkaiakat, hogy a földrengések a táj természetes részei, és a közösségek fejlődése során mindig számolni kell a természeti kockázatokkal. A rengés tudományos szempontból is mérföldkő volt: a geofizikusok azóta is az Aleuti-árok és más törésvonalak tanulmányozásához használják az esemény adatait.

