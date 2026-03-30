halál

42 évesen hunyt el a népszerű humorista

Az ismert humorista és színész tragikus halála megrázta a rajongókat. Alex Duong hosszú betegség után hunyt el, mindössze 42 évesen. A művész pályája és küzdelme sokak számára volt inspiráló
Alex Duong amerikai humorista és színész halálhíre gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót. A 42 éves művész olyan produkciókban tűnt fel, mint a „Jeff Ross Presents Roast Battle” vagy a „Blue Bloods”, ahol karakteres humorával és egyedi stílusával hívta fel magára a figyelmet - tájékoztat a TMZ.

                                                   Alex Duong fellépése a Laugh Factory színpadán 2021-ben                                                       Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen betegséggel küzdött Alex Duong?

A család közeli barátja szerint Alex Duong egy éven át küzdött egy ritka és agresszív daganatos betegséggel, az úgynevezett alveoláris rhabdomyosarcomával. A betegség első tünete a szeme mögött jelentkező fájdalom volt, majd a diagnózis után megkezdődtek az intenzív kezelések.

Állapota az elmúlt időszakban súlyosbodott, végül szeptikus sokk következtében hunyt el egy kaliforniai kórházban, családja és barátai körében. Halála mélyen megrázta a humorista közösséget és rajongóit is.

