Botrányos körülmények közt tartóztatták le a Baywatch sztárját

Alexandra Paul, a Baywatch egykori színésznője ismét rendőrségi ügybe keveredett. A hatóságok szerint a 62 éves sztárt egy állatjogi tüntetés során vették őrizetbe az Egyesült Államokban. A Baywatch-színésznő letartóztatásának híre gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót – írja a People.

A Dane megyei seriffhivatal közlése szerint Alexandra Paul március 15-én került rendőrségi őrizetbe a wisconsini Blue Mounds településen, miután egy 50–60 fős tüntetőcsoport állítólag engedély nélkül lépett be a Ridglan Farms területére.

A beszámolók szerint a résztvevők közül mintegy húsz embert – köztük a színésznőt – letartóztattak, miután több beagle kutyát próbáltak kimenekíteni a létesítményből.

A hatóságok szerint az incidens során több kutyát vittek ki a farmról. Néhány állatot később megtaláltak és visszaszállítottak a telepre, több beagle holléte azonban továbbra sem ismert. A rendőrök két járművet, betöréshez használt eszközöket és más bizonyítékokat is lefoglaltak, miközben az ügy vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A Ridglan Farms az Egyesült Államok azon kevés nagy kutyatenyésztője közé tartozik, amelyek tudományos kutatásokhoz biztosítanak állatokat. A Dane megyei seriff hangsúlyozta: a hatóságok megértik, hogy sokan erős érzelmeket táplálnak az állatok iránt, és tiszteletben tartják a békés tüntetések jogát, ugyanakkor fel kell lépniük, ha jogellenes cselekmény történik.

Nem ez az első eset, hogy a Baywatch-színésznő hasonló ügybe keveredik.

Alexandra Pault 2021-ben is letartóztatták, amikor két csirkét vitt el egy szállító teherautóról, ám az ügyben később felmentették. A szénésznő régóta ismert állatvédő aktivista: korábban arról beszélt, hogy már fiatalon elkötelezte magát az állatvédelem mellett.

