Havi félmilliót költött alkoholra a fiatal nő – tragédia lett a vége

Egy 35 éves brit nő halála után újra fellángolt a vita az online alkoholszállítás szabályozásáról. Alkohol okozta ugyanis egy nő halálát, amihez könnyedén hozzájutott ételkiszállító alkalmazások segítségével.
Az angliai Lincoln városában élő Zoe Hughes évek óta alkoholproblémákkal küzdött. Testvére, Alexandria Hughes szerint a nő az ivással próbálta feldolgozni személyes nehézségeit. Zoe Hughes-t holtan találták saját otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint a halálát balesetként jegyezték fel.
A család csak később, a hagyaték rendezése során szembesült azzal, milyen mértékű volt a problémája. Alexandria Hughes elmondta, hogy testvére telefonján és számláin átnézve derült ki: a nő rendszeresen rendelt alkoholt házhoz. A rendelések többek között a Just Eat, a Deliveroo és az Uber Eats alkalmazásokon keresztül érkeztek – írja a Mirror.
A beszámolók szerint hét hónapon keresztül havonta nagyjából 1000–1500 fontot (449 ezer– 673 ezer forint) költött alkoholra és cigarettára.
A nővér szerint az alkoholfüggőség súlyosbodásában szerepet játszott, hogy az italhoz rendkívül könnyű volt hozzájutni. Úgy fogalmazott: testvére alkoholizmusa „súlyosbodott a könnyű és ellenőrizetlen hozzáférés miatt”. Alexandria elmondása szerint Zoe Hughes evészavarokkal – bulimiával és anorexiával – is küzdött, amelyek gyakran együtt jelennek meg mentális problémákkal és függőségekkel.
Mindezek ellenére a család szerint szerető édesanya volt két gyermekének. Testvére úgy emlékezett rá, hogy még a legsötétebb időszakaiban sem feledkezett meg a születésnapokról vagy a fontos családi eseményekről.
Petíciót indítottak az alkohol rendelésének korlátozására
A telefonján talált üzenetek egy másik problémára is rávilágítottak. A petíció szerint néhány futár állítólag a rendeléseknél megszerzett elérhetőségeket használta arra, hogy kéretlen üzeneteket, ajándékokat vagy akár szerelmes leveleket küldjön a nőnek.
Alexandria Hughes petíciót indított, amelyben azt követeli, hogy a kormány tiltsa be az alkoholt árusító házhoz szállítást, vagy vezessen be szigorú ellenőrzési rendszereket. Szerinte például korlátozni kellene a vásárolható mennyiséget, kötelezővé kellene tenni az életkor-ellenőrzést, valamint olyan rendszereket kellene kialakítani, amelyek védik a függőséggel küzdő embereket.
