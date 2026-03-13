Havi félmilliót költött alkoholra a fiatal nő – tragédia lett a vége

Egy 35 éves brit nő halála után újra fellángolt a vita az online alkoholszállítás szabályozásáról. Alkohol okozta ugyanis egy nő halálát, amihez könnyedén hozzájutott ételkiszállító alkalmazások segítségével.

Az alkohol lett a fiatal nő veszte

Fotó: Unsplash

Az angliai Lincoln városában élő Zoe Hughes évek óta alkoholproblémákkal küzdött. Testvére, Alexandria Hughes szerint a nő az ivással próbálta feldolgozni személyes nehézségeit. Zoe Hughes-t holtan találták saját otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint a halálát balesetként jegyezték fel.

A család csak később, a hagyaték rendezése során szembesült azzal, milyen mértékű volt a problémája. Alexandria Hughes elmondta, hogy testvére telefonján és számláin átnézve derült ki: a nő rendszeresen rendelt alkoholt házhoz. A rendelések többek között a Just Eat, a Deliveroo és az Uber Eats alkalmazásokon keresztül érkeztek – írja a Mirror.

A beszámolók szerint hét hónapon keresztül havonta nagyjából 1000–1500 fontot (449 ezer– 673 ezer forint) költött alkoholra és cigarettára.

A nővér szerint az alkoholfüggőség súlyosbodásában szerepet játszott, hogy az italhoz rendkívül könnyű volt hozzájutni. Úgy fogalmazott: testvére alkoholizmusa „súlyosbodott a könnyű és ellenőrizetlen hozzáférés miatt”. Alexandria elmondása szerint Zoe Hughes evészavarokkal – bulimiával és anorexiával – is küzdött, amelyek gyakran együtt jelennek meg mentális problémákkal és függőségekkel.

Mindezek ellenére a család szerint szerető édesanya volt két gyermekének. Testvére úgy emlékezett rá, hogy még a legsötétebb időszakaiban sem feledkezett meg a születésnapokról vagy a fontos családi eseményekről.

Petíciót indítottak az alkohol rendelésének korlátozására

A telefonján talált üzenetek egy másik problémára is rávilágítottak. A petíció szerint néhány futár állítólag a rendeléseknél megszerzett elérhetőségeket használta arra, hogy kéretlen üzeneteket, ajándékokat vagy akár szerelmes leveleket küldjön a nőnek.

Alexandria Hughes petíciót indított, amelyben azt követeli, hogy a kormány tiltsa be az alkoholt árusító házhoz szállítást, vagy vezessen be szigorú ellenőrzési rendszereket. Szerinte például korlátozni kellene a vásárolható mennyiséget, kötelezővé kellene tenni az életkor-ellenőrzést, valamint olyan rendszereket kellene kialakítani, amelyek védik a függőséggel küzdő embereket.

