Halálba torkollott az italozás – túl sok felest itattak meg a fiatal nővel

A vád szerint a 44 éves Itaya Hiroki 2023. május 7-én ismerkedett meg a nővel egy bárban, Nagoya Naka negyedében. A férfi állítólag egy ott dolgozót kért meg, hogy mutassa be őket egymásnak. Az ügyészség szerint ezt követően arra biztatta a nőt, hogy igyon vele, és mintegy 90 perc alatt összesen 32 felest – tequilát – fogyasztottak el. A nő akut alkoholmérgezést szenvedett, amely olyan súlyos állapothoz vezetett, hogy végül életét vesztette – írja a People.

A 32 feles megivása után a nő alkoholmérgezést, valamint hipoxiás agykárosodást szenvedett

Fotó: Unsplash

Nem tudták megmenteni az alkoholmérgezést szenvedő nőt

A vádirat szerint a férfi szándékosan akarta lerészegíteni a nőt, majd taxival egy hotelbe vitte azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele. A tárgyaláson ugyanakkor Itaya elismerte, hogy bátorította az ivásra, de tagadta, hogy szexuális szándék vezérelte volna.

Az ügyészség állítása szerint a férfi többször is arra biztatta a nőt, hogy igyon tovább, annak ellenére, hogy állapota egyre romlott. A beszámolók alapján a nő egyszer visszautasította a hotelbe való meghívást, és a vád szerint a férfi a bárban szexuális közeledést is kezdeményezett.

Később a nőt eszméletlen állapotban találták meg egy naka városrészi hotelben. Kórházba szállították, de június 21-én elhunyt. A halál okaként hipoxiás agykárosodást állapították meg, amelyet akut alkoholmérgezés idézett elő.

Itaya Hiroki a bíróság előtt tagadta a szeméremsértő támadással halált okozó bűncselekmény és az erkölcstelen célból elkövetett emberrablás vádját. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a bíróság a bizonyítékok és tanúvallomások alapján hoz majd döntést.

