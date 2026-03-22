Brutális eset: betonlapokkal ütközött a vonat, nyomoz az államvédelem

A szerelvény éjfél körül haladt Aachenből Hamm irányába, amikor Kamen-Methler és Kamen állomás között a sínekre helyezett akadályoknak csapódott. A mozdonyvezető időben észlelte a tárgyakat, és azonnal vészfékezett, az ütközést azonban már nem tudta elkerülni. A körülmények nem tisztázottak, ezért az államvédelem nyomoz – írja a Bild.

Az államvédelem nyomoz a vonatbaleset ügyében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ismeretlenek ellen nyomoz az államvédelem

Csodával határos módon senki sem sérült meg, a vonaton utazó 309 utas és a mozdonyvezető is épségben megúszta az esetet. A szerelvény azonban súlyosan megrongálódott, így az utasoknak le kellett szállniuk, és egy másik vonattal folytatták az útjukat.

A nyomozás eddigi adatai szerint több betonlapot és egy fémrudat helyeztek a sínekre ismeretlenek. A rendőrség szerint az elkövetők a pálya melletti kábelaknából emelhették ki a betonlapokat, majd azokat a sínekre tették. A helyszín egy aluljáró közelében található.

A hatóságok veszélyes beavatkozás miatt indítottak eljárást a vasúti közlekedés ellen, és nem zárják ki a szándékosságot sem. Az ügy súlyosságára tekintettel az államvédelem is bekapcsolódott a nyomozásba, a rendőrség pedig szemtanúk jelentkezését várja.

