Állatkínzás: sörrel és marihuánával tömte papagáját egy férfi

22 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sokkoló eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy férfi különös módon bánt a házi madarával. Az állatkínzás gyanúja akkor merült fel, amikor a férfi egy bárban dicsekedni kezdett azzal, hogy marihuánát és sört ad a kis papagájnak.
Egy 40 éves pennsylvaniai férfit, Timothy Grace-t február 21-én vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint súlyos állatkínzás történt. A férfi a sérült, „Blue Skies” nevű hullámos papagáját a zsebében vitte be egy greensburgi bárba – írja a NewYorkPost.

Az állatkínzás miatt kórházba került „Blue Skies” nevű papagáj eltört lábbal és légzőszervi problémákkal került az állatmentőkhöz.
Az állatkínzás miatt kórházba került „Blue Skies” nevű papagáj eltört lábbal és légzőszervi problémákkal került az állatmentőkhöz Fotó: SULEYMAN ELCIN / ANADOLU AGENCY

A pultnál vallotta be az állatkínzást: marihuánát és sört adott a papagájnak

A CBS Pittsburgh beszámolója szerint a bár egyik alkalmazottja értesítette a rendőrséget, miután a férfi hangosan dicsekedni kezdett a vendégek előtt. Azt állította, hogy naponta marihuánát ad a madárnak, és sört is itat vele.

Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, a férfi erősen ittas állapotban volt. A papagáj ekkor már egyértelműen rossz állapotban volt — a rendőrségi jelentés szerint a lába törött lehetett, és a mancs teljesen természetellenes szögben állt.

Súlyos sérüléseket szenvedett a papagáj

A sérült papagájt egy állatmentő szervezethez, a Pittsburgh környékén működő PEARL Parrot Rescue-hoz vitték. Innen azonnal sürgősségi állatorvosi ellátásra szállították.

A madár négy napot töltött kórházban. Antibiotikumos kezelést kapott, légzőszervi problémái vannak, és sín rögzíti a jobb lábát.

Az állatmentők szerint a törés olyan súlyos, hogy még az amputáció lehetősége is felmerült, ha a láb nem gyógyul megfelelően. A szakemberek azt is megjegyezték, hogy a papagáj rendkívül sovány állapotban került hozzájuk.

Ha a kis madár állapota stabilizálódik, később örökbe adhatják — de csak olyan gazdának, aki speciális gondoskodást tud biztosítani számára.

