Állatkínzás: sörrel és marihuánával tömte papagáját egy férfi

Egy 40 éves pennsylvaniai férfit, Timothy Grace-t február 21-én vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint súlyos állatkínzás történt. A férfi a sérült, „Blue Skies” nevű hullámos papagáját a zsebében vitte be egy greensburgi bárba – írja a NewYorkPost.

Az állatkínzás miatt kórházba került „Blue Skies” nevű papagáj eltört lábbal és légzőszervi problémákkal került az állatmentőkhöz Fotó: SULEYMAN ELCIN / ANADOLU AGENCY

A pultnál vallotta be az állatkínzást: marihuánát és sört adott a papagájnak

A CBS Pittsburgh beszámolója szerint a bár egyik alkalmazottja értesítette a rendőrséget, miután a férfi hangosan dicsekedni kezdett a vendégek előtt. Azt állította, hogy naponta marihuánát ad a madárnak, és sört is itat vele.

Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, a férfi erősen ittas állapotban volt. A papagáj ekkor már egyértelműen rossz állapotban volt — a rendőrségi jelentés szerint a lába törött lehetett, és a mancs teljesen természetellenes szögben állt.

Súlyos sérüléseket szenvedett a papagáj

A sérült papagájt egy állatmentő szervezethez, a Pittsburgh környékén működő PEARL Parrot Rescue-hoz vitték. Innen azonnal sürgősségi állatorvosi ellátásra szállították.

A madár négy napot töltött kórházban. Antibiotikumos kezelést kapott, légzőszervi problémái vannak, és sín rögzíti a jobb lábát.

Az állatmentők szerint a törés olyan súlyos, hogy még az amputáció lehetősége is felmerült, ha a láb nem gyógyul megfelelően. A szakemberek azt is megjegyezték, hogy a papagáj rendkívül sovány állapotban került hozzájuk.

Ha a kis madár állapota stabilizálódik, később örökbe adhatják — de csak olyan gazdának, aki speciális gondoskodást tud biztosítani számára.

