Az alvási pozíciója többet árul el önről, mint gondolná

Sokan nem gondolkodnak rajta, hogyan hajtják álomra a fejüket, pedig az alvási pozíció sokat elárulhat rólunk. Nemcsak az egészségünkre van hatással, hanem arra is, hogyan reagálunk a stresszre, milyen a személyiségünk, és hogyan érezzük magunkat ébredéskor – írja a Daily Mail.

Alvási pozíciók jelentése: a magzatpóz

A magzatpózban, vagyis térdeinket a mellkasunk felé húzva, domború háttal való alvás a biztonság és a kényelem keresését jelzi. Melissa Legere, a California Behavioral Health klinikai igazgatója szerint a magzatpózban alvók érzékenyebbek, könnyebben szoronganak, és alvás közben a nyugalomra vágynak. A pszichológusok szerint ez a testtartás a rejtett érzelmi feszültségre adott védelmi reflexet is tükrözi.

Hason fekvés: a kontroll elvesztésének jele

A hason alvás gyakran a túlterheltség és az irányítás hiányának érzésével kapcsolódik. Az alváskutatók szerint a hason fekvők könnyen érzik magukat kimerültnek, és nehezen irányítják a mindennapjaikat. Egészségügyi szempontból sem ideális ez a testhelyzet: a nyak és a gerinc kevésbé támogatott, hosszú távon pedig feszültséget okozhat.

Oldalfekvés: társaságkedvelők és gondoskodók

Az oldalfekvés az egyik legnépszerűbb alvási pozíció, amely a nyitottságot és a kompromisszumkészséget is jelzi. Chris Idzikowski szerint a „rönk” pozícióban alvók könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal, míg a karokkal kinyújtott „öntudatos” póz nyitottságot, de ugyanakkor gyanakvást is mutathat. Az oldalfekvés ráadásul segíthet a légutak nyitva tartásában, csökkentheti a horkolást, és megfelelő párnatámogatással a gerinc egészségének is kedvez.

Háton alvás: az önbizalom és stabilitás jele

Legere szerint a háton alvók magabiztosak, érzelmileg stabilak, és a test teljes kinyílása a környezetbe vetett bizalmat tükrözi. Ez a pozíció lehetőséget ad a testnek az ellazulásra, miközben az elme még feldolgozza a nap feszültségét.

