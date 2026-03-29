Ezek az alvási szokások akár az életébe is kerülhetnek

A szakértők szerint a szív egészsége szempontjából nemcsak az számít, mit eszünk és mennyit mozgunk, hanem az is, milyenek az alvási szokásaink és az esti rutinunk. Egy kardiológus szerint több olyan gyakori esti hiba is létezik, amely hosszú távon növelheti a szívbetegségek kockázatát. Az alvás ugyanis kulcsszerepet játszik a szív és az érrendszer regenerációjában – írja a Daily Mail.

Az alvási szokások kulcsszerepet játszanak a szív egészségében

Fotó: Greg Pappas / Unsplash

Rossz alvási szokások: a rendszertelen lefekvés megterheli a szívet

A szakértő szerint az egyik legnagyobb hiba, ha valaki minden nap más időpontban fekszik le. A rendszeres lefekvési rutin segít stabilizálni a szervezet belső óráját, ami hatással van a vérnyomásra, a pulzusra és az erek állapotára is. Kutatások szerint a rendszertelen alvás magasabb testsúllyal és alacsonyabb „jó” koleszterinszinttel is összefügghet, ami növeli a szívbetegség kockázatát.

Lefekvés előtti evés is növelheti a kockázatot

A késő esti étkezés szintén problémát jelenthet. Egy kutatás szerint azoknál, akik este 9 után ettek, magasabb volt a szívbetegség és a stroke kockázata, mint azoknál, akik korábban vacsoráztak. A szakértő azt javasolja, lefekvés előtt három órával már ne fogyasszunk alkoholt, koffeint, cukros italokat vagy csípős ételeket, mert ezek rontják az alvás minőségét és megemelhetik a pulzust.

A környezet sem mindegy

A túl meleg szoba, a zaj vagy a kényelmetlen matrac stresszreakciót válthat ki a szervezetben, ami megemeli a kortizolszintet, a vérnyomást és a pulzust. A szakértők szerint az ideális hálószoba hűvös, sötét és csendes, mert így biztosítható a megszakítás nélküli alvás.

A telefon és a tévé is zavarja az alvást

A lefekvés előtti képernyőhasználat szintén káros lehet. A stresszes tartalmak megemelhetik a vérnyomást, a telefonok kék fénye pedig csökkenti a melatonin termelődését, ami az alvásért felelős hormon. Ezért a szakértők azt javasolják, legalább egy órával lefekvés előtt kapcsoljuk ki a képernyőket.