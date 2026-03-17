Hihetetlen verseny indult: aki a legtovább alszik, pénzt nyer

Sokak számára álommelónak tűnhet az a különös esemény, amelyet Sanghajban rendeznek meg. Az alvásverseny során a résztvevőknek akár 24 órát is a természetben kell tölteniük, és a győztes közel (átváltva) 146 ezer forintos pénzdíjat kap – írj a Gazeta.

Alvásverseny Sanghajban – a résztvevőknek akár 24 órát is alvással kell tölteniük a természetben Fotó:Illusztráció/Unplash

Óriási az érdeklődés az alvásverseny iránt Sanghajban

Az alvásverseny Sanghaj Csongming kerületében indul, és akkora érdeklődés övezi, hogy az első, március 21-i időpont helyei már el is fogytak. A következő alkalom, március 28. is majdnem megtelt, miközben a szervezők szerint a cél nemcsak a szórakoztatás, hanem a szabadtéri pihenés és a tudatos alvás népszerűsítése is.

A természetben rendezett alvásverseny a közösségi oldalakon is sok beszélgetést indított el. Sokan tréfásan azt írják, hogy ez az egyik legegyszerűbb módja a pénzkeresésnek, hiszen elég hozzá feküdni és aludni. A szabályok azonban szigorúak: a résztvevők nem használhatnak telefont vagy más szórakoztató eszközt, és az alvás minőségét is figyelhetik a szervezők. A győztest már most sokan „alvásistenként” emlegetik.

