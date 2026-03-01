Sokkal nagyobb a szívbetegség kockázata, ha ez történik önnel – milliókat érinthet

A kutatók csaknem egymillió, 2001 után szolgálatot teljesített amerikai veterán egészségügyi adatait vizsgálták meg. Arra keresték a választ: hogyan befolyásolja a szívbetegségek és a magas vérnyomás kockázatát, ha valakinél egyszerre jelentkezik az alvászavar két fajtája, az álmatlanság és az obstruktív alvási apnoé? – számolt be a sciencedaily.com.
Az eredmény egyértelmű volt: azoknál, akik mindkét alvászavarral küzdenek, jelentősen magasabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, mint azoknál, akik csak az egyik problémával élnek. A két állapot együttes fennállását a szakirodalom COMISA-nak nevezi, és a tanulmány szerint ez különösen veszélyes kockázati kategóriát jelent.
Mi a különbség a két alvászavar között?
Az álmatlanság (inszomnia) azt jelenti, hogy az érintett nehezen alszik el, gyakran felébred, vagy nem tud visszaaludni. Az obstruktív alvási apnoé ezzel szemben olyan állapot, amikor az alvó légzése éjszaka ismételten kimarad a légutak elzáródása miatt. Ez rövid, sokszor észrevétlen ébredésekkel jár.
Bár az orvosok gyakran külön kezelik a két problémát, a valóságban sok betegnél egyszerre vannak jelen – és ilyenkor a hatásuk összeadódik, sőt felerősödik. Allison Gaffey, a kutatás első szerzője szerint a két zavar „nem létezik békésen egymás mellett”. Ha csak az egyiket kezelik, az olyan, mintha egy lyukas csónakból próbálnánk kimerni a vizet anélkül, hogy betömnénk a rést.
Miért veszélyes a megszakított alvás a szívre?
Az alvás nem passzív állapot: kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszer regenerációjában.
Egészséges alvás közben:
- csökken a vérnyomás
- lassul a pulzus
- a szervezet gyulladásos folyamatai mérséklődnek
- a hormonrendszer egyensúlyba kerül
Ha azonban az alvást rendszeresen megszakítják légzéskimaradások vagy gyakori ébredések, a szív és az erek nem kapják meg a szükséges „éjszakai újraindítást”. Andrey Zinchuk, a tanulmány vezető szerzője szerint az alvás „életünk minden területére hatással van”, mégis hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani. Hosszú távon viszont a folyamatos alvásmegvonás mérhető terhelést ró a szív- és érrendszerre.
Nem évtizedek múlva, hanem már korán számít
A kutatók egyik fő célja az volt, hogy kiderítsék: a COMISA már a szívbetegség korai szakaszában növeli-e a kockázatot, vagy csak akkor, amikor a betegség már kialakult. Az eredmények arra utalnak, hogy az alvászavarok már a kockázati pálya elején is számítanak. Ez különösen fontos a megelőzés szempontjából. A szakértők szerint ideje az alvást ugyanolyan komolyan venni, mint a magas koleszterinszintet, a dohányzást vagy az elhízást.
Mit tehetünk?
A jó hír: az alvászavarok felismerhetők és kezelhetők.
Érdemes orvoshoz fordulni, ha:
- rendszeresen nehezen alszunk el vagy felébredünk éjszaka
- hangosan horkolunk
- légzéskimaradást tapasztal a partnerünk
- nappali fáradtság, koncentrációs zavar jelentkezik
Az alvási apnoé gyakran CPAP-készülékkel kezelhető, az inszomnia pedig életmódbeli változtatásokkal és célzott terápiával javítható. A kutatók szerint az alvás vizsgálatának rutinszerűvé kellene válnia a szív- és érrendszeri kockázat felmérésekor. A tanulság világos: nemcsak az számít, mit eszünk vagy mennyit mozgunk – hanem az is, hogyan alszunk. A szívünk minden egyes éjszaka számít rá.
