Ez a „halálkomplex” súlyosbíthatja a rettegett kórt

Az Alzheimer-kór előrehaladásának mechanizmusa évtizedek óta izgatja a tudósokat, akik folyamatosan keresik a betegség mögött álló biológiai folyamatokat. A német Heidelbergi Egyetem kutatói egy rejtett „kapcsolót” azonosítottak, amely a sejthalálra hasonló mechanizmusként működik az agysejtekben, és kulcsszerepet játszik a kognitív képességek csökkenésében – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

A kutatás során egy új, kísérleti gyógyszert is vizsgáltak, amely képes lehet blokkolni ezt a folyamatot, ami a jövőben hatékonyabb Alzheimer-kór kezelésekhez vezethet.

A kutatók Alzheimer-módellel végzett egérkísérletek során két, korábban már vizsgált fehérje molekuláris kölcsönhatását tanulmányozták: az NMDA-receptort és a TRPM4 ioncsatornát. Az NMDA-receptorok alapvető szerepet játszanak a kognitív funkciók fenntartásában, míg a TRPM4 membránfehérje az immunsejtek működését befolyásolja, és kapcsolatba hozható neurodegeneratív betegségekkel. Amikor a TRPM4 kölcsönhatásba lép az NMDA-receptorokkal azon a területen, ahol a neuronok kapcsolódnak egymáshoz, egy toxikus interakció alakul ki, amelyet a kutatók „halálkomplexnek” neveztek. Ez a komplex károsítja és elpusztítja az idegsejteket.

Az Alzheimer-egereken a halálkomplex szintje jelentősen magasabb volt, mint az egészséges kontrollállatoknál. A kutatócsoport korábban már felfedezte a FP802 nevű új gyógyszert, amely neuroprotektív hatású, és képes megakadályozni az idegsejtek pusztulását.

A kísérletek során a FP802 blokkolta az NMDA és TRPM4 fehérjék kölcsönhatását, így sikerült szétszakítani a halálkomplexet. Ennek hatására lassult az Alzheimer-kór előrehaladása.

A kutatócsoport reményei szerint a gyógyszer a motoros neuron betegségeknél, például az ALS-nél is alkalmazható lehet, mivel az NMDA/TRPM4 kölcsönhatás szerepet játszik ebben a neurodegeneratív betegségben is.

