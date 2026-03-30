Meglepő felfedezés: ez a közönséges gyomnövény az Alzheimer-kór kutatásában döntő lehet

Egy friss laboratóriumi kutatás a pitypangban található vegyületeket vizsgálta. Az Alzheimer-kór kapcsán azt nézték, hogy ezek az anyagok hatással lehetnek-e a memória romlásával összefüggő folyamatokra. A kutatók figyelmét a növény polifenoltartalma keltette fel.
Egy friss laboratóriumi kutatás azt vizsgálta, hogy a pitypangban lévő növényi vegyületek hathatnak-e azokra a folyamatokra, amelyek az Alzheimer-kórral és a memória romlásával függnek össze. A kutatók abból indultak ki, hogy a növény polifenolokat tartalmaz, ezek pedig antioxidáns és gyulladást befolyásoló hatásuk miatt régóta érdeklik a tudományt.

Az Alzheimer-kór előrehaladásának mechanizmusa évtizedek óta izgatja a tudósokat, akik folyamatosan keresik a betegség mögött álló biológiai folyamatokat.  (A kép illusztráció.)
Pitypang kapcsolata az Alzheimer-kórral

Az Alzheimer-kór kutatásában fontos kérdés, hogyan lehet lassítani az acetilkolin lebomlását. Ez az ingerületátvivő anyag segíti az idegsejtek közötti kommunikációt, lebontását pedig az acetilkolinészteráz nevű enzim végzi. 

Ha ennek az enzimnek a működését sikerül mérsékelni, több acetilkolin maradhat jelen az agyban, ami kedvező lehet a memóriával összefüggő folyamatok szempontjából.

A kutatók a pitypang virágait, gyökereit és leveleit külön elemezték. A növényi részekből kivonatot készítettek, majd azt mérték, hogyan hatnak az említett enzimre, a gyulladásos folyamatokra és a sejteket károsító molekulákra. Az emésztést is szimulálták, hogy lássák, a hatóanyagok mennyire maradnak aktívak a szervezetben.

Az eredmények alapján a pitypang levelei mutatták a legerősebb hatást. A kutatás egyelőre laboreredmény, de új irányt nyithat az agyi egészséggel kapcsolatos vizsgálatokban – derül ki a Fitbook.de cikkéből.

A tudósok szerint egyetlen gén áll az Alzheimer-kóros esetek többsége mögött

Az Alzheimer-kór kutatásában monumentális fordulópont következett be, amely gyökeresen megváltoztathatja a betegség megértését és kezelését. A University College London (UCL) kutatói egy rendkívüli felfedezést tettek közzé, amely szerint egyetlen gén felelős lehet az Alzheimer-kór eseteinek döbbenetes 93%-áért. Ez a felfedezés nem csupán tudományos szenzáció, hanem reményt is ad több millió érintett családnak világszerte.

 

