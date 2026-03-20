Mégsem Kolumbusz fedezte fel Amerikát? – Olyan leletet találtak, ami átírhatja a történelmet

Egy különös mexikói lelet ismét felkavarta a történészek és régészek világát. Az Amerika felfedezése körüli vitát most egy kis terrakotta fej hozta újra előtérbe, amelyet többen római eredetűnek tartanak.
A Tecaxic-Calixtlahuaca fejként ismert apró tárgyat még 1933-ban találták meg Mexikóban, egy prehiszpán sírban, és a lelet azóta is az egyik legrejtélyesebb régészeti anomáliának számít. Amerika felfedezése kapcsán azért vált ismét izgalmassá a történet, mert a tárgy stílusjegyei alapján több kutató szerint római eredetű lehet, miközben a sír a késő 15. századra keltezhető – számolt be a Daily Mail.

Tecaxic-Calixtlahuaca fejként ismert apró római lelet, ami megváltoztathatja azt amit eddig Amerika felfedezéséről tudunk
Fotó: The Historian's Craft / YouTube / Képkivágás

Egy római tárgy Mexikóban?

A szakirodalomban gyakran idézett értelmezés szerint a szakállas férfit ábrázoló terrakotta fej arcvonásai, szakálla és kidolgozása inkább az ókori mediterrán világhoz, mintsem a mezoamerikai hagyományhoz áll közel. Bernard Andreae német régész a tárgyat a római Severus-korhoz, vagyis nagyjából a Kr. u. 2–3. század fordulójához kapcsolta.

A lelet körüli vitát tovább erősítette, hogy egy 1995-ös termolumineszcens vizsgálat szerint a tárgy valóban jóval Kolumbusz Kristóf kora előtti lehet, bár a pontos értelmezéséről később vita alakult ki.

A Tecaxic-Calixtlahuaca-fej néven ismert leletet 1933-ban fedezték fel egy lezárt prehiszpán sírban, több sértetlen réteg alatt, ami arra utal, hogy elhelyezése után a temetkezést nem bolygatták meg.
Fotó: The Historian's Craft / YouTube / Képkivágás

Ez még nem írja át Amerika felfedezését

Bár a lelet látványos, a legtöbb régész továbbra is óvatos. Jelenleg nincs olyan meggyőző régészeti bizonyíték, amely római hajók, telepek vagy szélesebb római jelenlét nyomát igazolná Amerikában. 

Emiatt a tárgy önmagában nem bizonyítja, hogy a rómaiak fedezték fel az Újvilágot.

A kutatók több lehetséges magyarázatot is felvetettek: elképzelhető későbbi bekerülés, egy feltételezett ásatási hiba vagy akár csalás is. Mások szerint az sem kizárt, hogy a tárgy valamilyen közvetett, véletlen tengeri kapcsolat révén jutott át az Atlanti-óceánon, de erre sincs közvetlen bizonyíték.

Kik jutottak el biztosan Amerikába?

A történettudomány jelenlegi állása szerint a Kolumbusz előtti európai jelenlét egyetlen egyértelműen bizonyított példája a vikingeké. A kanadai L’Anse aux Meadows lelőhelyet a Parks Canada az első ismert észak-amerikai viking telepként tartja számon, amely nagyjából 1000 körül működött.

Vagyis a római fej érdekes és zavarba ejtő lelet, de az Amerika felfedezése kapcsán egyelőre inkább kérdéseket vet fel, mintsem végleges válaszokat ad.

Élve temették el? – a tudósok sem találják a választ a rejtélyes csontvázra

Hátborzongató felfedezés rázta meg Franciaországot. Egy általános iskola mellett különös csontváz került elő – ülő helyzetben eltemetve, mintha még mindig figyelne. A kutatók egyelőre csak találgatják, miért temették így a több mint kétezer éves halottakat.

Háromezer év csendje után: a pillanat, amikor feltárult Tutanhamon sírja

1923. február 16-án a modern régészet egyik legnagyobb pillanata következett el a Királyok Völgyében. Ezen a napon nyitották fel véglegesen Tutanhamon fáraó sírját, amely több mint háromezer év után szinte érintetlenül tárult a világ szeme elé.

 

