Eszkalálódhat a véres háború! Megérkezett Amerika brutális erejű hadihajója

Fotó: SAEED KHAN / AFP

Amerikai hadművelet Irán ellen: megérkezett a USS Tripoli

Az amerikai haditengerészet egyik legfontosabb kétéltű támadóhajója, a USS Tripoli megérkezett a Közel-Keletre, ami azonnal találgatásokat indított el egy esetleges amerikai katonai műveletről Irán ellen. A 257 méter hosszú hadihajó több mint 3000 tengerészgyalogost és matrózt szállít, fedélzetén pedig olyan repülőeszközök sorakoznak, amelyek gyors partraszálló műveleteket tesznek lehetővé.

Az amerikai Középső Parancsnokság, a CENTCOM szerint a

Tripoli kötelékéhez szállító- és harci repülőgépek, valamint kétéltű támadásokhoz szükséges felszerelések is tartoznak. A nyilvánosságra hozott képeken Seahawk helikopterek, Osprey csapatszállító gépek és egy F-35-ös vadászgép is feltűnt.

A hadihajó 2020 óta áll szolgálatban, és mérete, valamint fedélzeti kapacitása miatt sokan egy kisebb repülőgép-hordozóhoz hasonlítják.

A Tripoli szerepe azonban eltér a klasszikus hordozókétól. A hajót kifejezetten olyan repülőgépek és helikopterek számára alakították ki, amelyek függőlegesen vagy rövid kifutással képesek fel- és leszállni. Ennek érdekében az építésnél lemondtak a hagyományos partraszálló járművek befogadására alkalmas belső dokktérről, helyette nagyobb hangárt, szélesebb raktárakat, karbantartótereket, fedélzeti kórházat és fejlettebb irányítási központot alakítottak ki.

A fedélzeten MV-22B Osprey billenőrotoros gépek, CH-53K King Stallion nehéz szállítóhelikopterek, AH-1Z Viper harci helikopterek, valamint akár 20 F-35B lopakodó vadászgép is helyet kaphat. A hajó saját védelméről légvédelmi és rakétaelhárító rendszerek, valamint gyors tüzelésű ágyúk gondoskodnak. A Tripoli megjelenése ezért egyszerre katonai üzenet és stratégiai figyelmeztetés a térségben – számolt be a Bild.

