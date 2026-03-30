Eszkalálódhat a véres háború! Megérkezett Amerika brutális erejű hadihajója

Az amerikai hadművelet lehetőségéről szóló találgatások új lendületet kaptak a USS Tripoli megérkezésével. A hadihajó több ezer katonával, valamint partraszállást és légi támogatást biztosító eszközökkel érkezett a térségbe.
Amerikai hadművelet Irán ellen: megérkezett a USS Tripoli
Az amerikai haditengerészet egyik legfontosabb kétéltű támadóhajója, a USS Tripoli megérkezett a Közel-Keletre, ami azonnal találgatásokat indított el egy esetleges amerikai katonai műveletről Irán ellen. A 257 méter hosszú hadihajó több mint 3000 tengerészgyalogost és matrózt szállít, fedélzetén pedig olyan repülőeszközök sorakoznak, amelyek gyors partraszálló műveleteket tesznek lehetővé.
Az amerikai Középső Parancsnokság, a CENTCOM szerint a
Tripoli kötelékéhez szállító- és harci repülőgépek, valamint kétéltű támadásokhoz szükséges felszerelések is tartoznak. A nyilvánosságra hozott képeken Seahawk helikopterek, Osprey csapatszállító gépek és egy F-35-ös vadászgép is feltűnt.
A hadihajó 2020 óta áll szolgálatban, és mérete, valamint fedélzeti kapacitása miatt sokan egy kisebb repülőgép-hordozóhoz hasonlítják.
A Tripoli szerepe azonban eltér a klasszikus hordozókétól. A hajót kifejezetten olyan repülőgépek és helikopterek számára alakították ki, amelyek függőlegesen vagy rövid kifutással képesek fel- és leszállni. Ennek érdekében az építésnél lemondtak a hagyományos partraszálló járművek befogadására alkalmas belső dokktérről, helyette nagyobb hangárt, szélesebb raktárakat, karbantartótereket, fedélzeti kórházat és fejlettebb irányítási központot alakítottak ki.
A fedélzeten MV-22B Osprey billenőrotoros gépek, CH-53K King Stallion nehéz szállítóhelikopterek, AH-1Z Viper harci helikopterek, valamint akár 20 F-35B lopakodó vadászgép is helyet kaphat. A hajó saját védelméről légvédelmi és rakétaelhárító rendszerek, valamint gyors tüzelésű ágyúk gondoskodnak. A Tripoli megjelenése ezért egyszerre katonai üzenet és stratégiai figyelmeztetés a térségben – számolt be a Bild.
Félelmetes erő lépett be az iráni háborúba, küszöbön az újabb energiapiaci sokk
Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, „készek cselekedni”, ha folytatódnak az Irán elleni támadások.
A jemeni húszik 2023 őszétől kezdődően jelentenek fokozódó regionális fenyegetést, amikor a Hezbollah Izrael elleni támadását követően támadásokat hajtottak végre a Vörös-tengerre tartó kereskedelmi hajók ellen. A mostani hír vészjósló az iráni háború miatti energiaválsággal fenyegető helyzetben.
Erre várt mindenki: Trump kimondta az igazságot az iráni olajról
Akár az iráni Kharg-sziget elleni katonai akció is szóba jöhet Donald Trump amerikai elnök szerint, aki a Financial Times lapnak adott interjúban azt mondta, legszívesebben „elvenné” Irán olaját, és nem zárta ki az ország fő exportcsomópontjának számító korallsziget elfoglalását sem. Majd az Air Force One fedélzetén tett nyilatkozatával gyakorlatilag a Kuba elleni de facto olajblokád enyhítését jelezte, amikor közölte: nem ellenzi, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson a karibi szigetországba.