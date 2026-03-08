Pánik Európában! Hatalmas robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget

Robbanásról érkezett bejelentés az oslói amerikai nagykövetség közeléből, a norvég rendőrség pedig azonnal lezárta a környéket. A hatóságok közlése szerint helyi idő szerint nagyjából hajnali 1 órakor nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Robbanást jelentettek az Oslóban (Norvégia) található amerikai nagykövetség épületénél Fotó: JAVAD PARSA / NTB

Robbanás volt az oslói amerikai nagykövetségnél

A rendőrség azt közölte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a nagykövetséggel, és egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. Hozzátették, jelenleg még nincs pontos információ arról, mi történt, és kik lehetnek érintettek az ügyben.

Michael Dellemyr, a rendőri intézkedést vezető tiszt a norvég NRK-nak azt mondta, hogy a robbanás az épület nyilvános bejáratánál történt. Sajtóértesülések szerint a nagykövetség kisebb károkat szenvedett.

Az amerikai nagykövetség Oslo Morgedalsvegen városrészében található, mintegy hét kilométerre a belvárostól. A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit – számolt be a BBC.

Terrorkészültség Magyarországon

A több mint egy hete tartó iráni konfliktus miatt terrorveszély lehet Európa több országában is, köztük Magyarországon. Az olasz titkosszolgálatok is felhívták a figyelmet az esetleges dzsihadista támadásokra. Orbán Viktor a napokban arról beszélt, hogy az elmúlt évek migrációs hullámai során több terroristasejt is bekerülhetett az európai társadalmakba, amelyek ilyen vészes időkben akár aktiválódhatnak is.

Megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni”

– mondta Orbán Viktor.

