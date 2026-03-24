Mind a négy végtagja amputált, így gyilkolt az ismert sportoló – videó

A Charles megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a 27 éves, La Plata-i Dayton James Webber ellen indult eljárás egy vasárnap esti incidens kapcsán. A férfi profi cornhole-játékosként vált ismertté, és különleges életútja miatt is sokan ismerték: csecsemőkorában egy súlyos vérfertőzés következtében amputálták mindkét karját és lábát – írja a fox8.

Az amputált feltételezett elkövetőt elfogták. A kép illusztráció. Fotó: DAVID GRAY / AFP

Amputált férfi gyilkolt Marylandben

A nyomozás akkor kezdődött, amikor két szemtanú jelezte a rendőröknek, hogy egy autóban ültek, amikor vita alakult ki az utasok között. Állításuk szerint a jármű sofőrje, akit Webberként azonosítottak, a szóváltás során rálőtt az első ülésen helyet foglaló férfira, aki a helyszínen életét vesztette.

🇺🇸 Shocking Case: Quadruple Amputee & Professional Cornhole Player Charged with Murder



27-year-old Dayton James Webber — a well-known adaptive cornhole athlete who lost all four limbs as a baby to a severe infection — has been charged with first- and second-degree murder in the… pic.twitter.com/t7E4wu34Ec — Greg Madden (@GregMaddenUSMC) March 24, 2026

A beszámolók szerint a lövöldözést követően a sofőr megállt, és megkérte a hátsó ülésen utazókat, hogy segítsenek eltávolítani az áldozatot a járműből.

Ők azonban ezt megtagadták, kiszálltak, és elhagyták a helyszínt. A hatóságok közlése alapján Webber ezután elhajtott, az áldozat testével még az autóban. Nem sokkal később, mintegy két órával az eset után egy helyi lakos tett bejelentést a segélyhívón, miután holttestet talált az udvarán Charlotte Hall térségében. A rendőrök a helyszínen azonosították az áldozatot: a 27 éves Bradrick Michael Wells halt meg a lövöldözés következtében.

NEW: Quadruple amputee professional cornhole player accused of murdering someone before driving off in his Tesla.



Dayton Webber, 27, who has no arms & legs and was featured on ESPN, is accused of shooting 27-year-old Bradrick Michael Wells during an argument.



"Police say Webber… pic.twitter.com/5J1UNoQccB — Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2026

A nyomozók ezt követően elfogatóparancsot adtak ki Webber ellen. A férfi járművét később Virginia államban, Charlottesville közelében találták meg, őt magát pedig egy helyi kórházban vették őrizetbe, ahol egyelőre nem részletezett egészségügyi probléma miatt kezelték. A letartóztatást követően Webbert igazságszolgáltatás elől menekülőként is megvádolták, jelenleg pedig kiadatásra vár Maryland állam felé. Ott első- és másodfokú gyilkosság, valamint egyéb kapcsolódó bűncselekmények miatt kell felelnie.

Az ügy különös visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, mivel Webber korábban inspiráló példaként szerepelt a médiában.

Több sportcsatorna és magazin is bemutatta életútját, amelyben hangsúlyos szerepet kapott, hogy fogyatékossága ellenére teljes életet él: gyermekkorától kezdve megtanult írni, vezetni, horgászni, vadászni, sőt még nehézgépeket is kezelni. A hatóságok tovább folytatják a nyomozást az ügy részleteinek tisztázása érdekében.