Mind a négy végtagja amputált, így gyilkolt az ismert sportoló – videó

A Charles megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a 27 éves, La Plata-i Dayton James Webber ellen indult eljárás egy vasárnap esti incidens kapcsán. A férfi profi cornhole-játékosként vált ismertté, és különleges életútja miatt is sokan ismerték: csecsemőkorában egy súlyos vérfertőzés következtében amputálták mindkét karját és lábát – írja a fox8.
Amputált férfi gyilkolt Marylandben
A nyomozás akkor kezdődött, amikor két szemtanú jelezte a rendőröknek, hogy egy autóban ültek, amikor vita alakult ki az utasok között. Állításuk szerint a jármű sofőrje, akit Webberként azonosítottak, a szóváltás során rálőtt az első ülésen helyet foglaló férfira, aki a helyszínen életét vesztette.
A beszámolók szerint a lövöldözést követően a sofőr megállt, és megkérte a hátsó ülésen utazókat, hogy segítsenek eltávolítani az áldozatot a járműből.
Ők azonban ezt megtagadták, kiszálltak, és elhagyták a helyszínt. A hatóságok közlése alapján Webber ezután elhajtott, az áldozat testével még az autóban. Nem sokkal később, mintegy két órával az eset után egy helyi lakos tett bejelentést a segélyhívón, miután holttestet talált az udvarán Charlotte Hall térségében. A rendőrök a helyszínen azonosították az áldozatot: a 27 éves Bradrick Michael Wells halt meg a lövöldözés következtében.
A nyomozók ezt követően elfogatóparancsot adtak ki Webber ellen. A férfi járművét később Virginia államban, Charlottesville közelében találták meg, őt magát pedig egy helyi kórházban vették őrizetbe, ahol egyelőre nem részletezett egészségügyi probléma miatt kezelték. A letartóztatást követően Webbert igazságszolgáltatás elől menekülőként is megvádolták, jelenleg pedig kiadatásra vár Maryland állam felé. Ott első- és másodfokú gyilkosság, valamint egyéb kapcsolódó bűncselekmények miatt kell felelnie.
Az ügy különös visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, mivel Webber korábban inspiráló példaként szerepelt a médiában.
Több sportcsatorna és magazin is bemutatta életútját, amelyben hangsúlyos szerepet kapott, hogy fogyatékossága ellenére teljes életet él: gyermekkorától kezdve megtanult írni, vezetni, horgászni, vadászni, sőt még nehézgépeket is kezelni. A hatóságok tovább folytatják a nyomozást az ügy részleteinek tisztázása érdekében.