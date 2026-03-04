A csábító Angelina Jolie még mindig szingli; kiderült, miért

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Újabb információ látott napvilágot a világhírű színésznő magánéletéről, amely sok rajongót meglephet. Angelina Jolie a válása óta nem kezdett új párkapcsolatba, és jelenleg elsősorban a családjára és a munkájára koncentrál. A hollywoodi sztár életében az elmúlt években a gyerekei és a filmes projektek kerültek a középpontba.
Angelina Jolie az elmúlt időszakban ritkán beszélt a magánéletéről, ám a hozzá közel álló források szerint a hollywoodi színésznő jelenleg teljes mértékben a családjára és a munkájára összpontosít. A Brad Pittel való válás után a hatgyermekes édesanya elsősorban arra törekszik, hogy gyerekei stabil és nyugodt környezetben nőhessenek fel, miközben a karrierjét is aktívan építi - tájékoztat a People.

US actress Angelina Jolie gives a press conference for the film "Couture" during the 73rd San Sebastian International Film Festival in the northern Spanish Basque city of San Sebastian on September 21, 2025. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Angelina Jolie az Öltések (Couture) című film bemutatója kapcsán beszélt a sajtónak a San Sebastián-i Filmfesztiválon
Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Miért nincs párkapcsolata Angelina Jolie-nak a válás óta?

A színésznőhöz közel álló források szerint a válás után a randizás nem tartozott a prioritásai közé. Angelina Jolie az elmúlt években rendkívül elfoglalt volt, és elsősorban a gyerekeire, valamint a munkájára koncentrált. A beszámolók szerint lényegében egyedülálló szülőként irányítja a mindennapokat, és számára most az a legfontosabb, hogy gyermekei jól érezzék magukat és sikeresen haladjanak az életükben. 

Mit mondott Angelina Jolie új filmjéről, az Öltésekről?

A hollywoodi színésznő legújabb filmje, a Öltések (Couture) 2025 szeptemberében mutatkozott be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A történetben Angelina Jolie egy filmrendezőt alakít, aki váláson megy keresztül, miközben komoly egészségügyi kihívással is szembe kell néznie. 

A színésznő egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a film „nagyon személyes történet” számára. Ennek hátterében az is áll, hogy édesanyja, Marcheline Bertrand mell- és petefészekrákban hunyt el 2007-ben, Angelina Jolie pedig évekkel később megelőző műtéten esett át, miután genetikai vizsgálat fokozott kockázatot mutatott ki nála.

Miért akar Angelina Jolie elköltözni Los Angelesből?

Korábbi információk szerint a színésznő valójában soha nem tervezte, hogy hosszú távon Los Angelesben éljen. A Brad Pitt-tel kötött gyermekelhelyezési megállapodás miatt azonban jelenleg ott kell maradnia. 

A források szerint Angelina Jolie azt tervezi, hogy amint legfiatalabb gyermekei nagykorúak lesznek, új helyre költözik. Az ikrek, Knox és Vivienne 2026 júliusában töltik be a 18. életévüket, ami után a színésznő előtt megnyílhat a lehetőség a költözésre.

Mi történt Angelina Jolie és Brad Pitt válása után?

A sztárpár válása hosszú ideig húzódott, de végül 2024 decemberében hivatalosan is lezárult. Azóta mindkét fél elsősorban a saját életére és karrierjére koncentrál.

