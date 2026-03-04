A csábító Angelina Jolie még mindig szingli; kiderült, miért

Angelina Jolie az elmúlt időszakban ritkán beszélt a magánéletéről, ám a hozzá közel álló források szerint a hollywoodi színésznő jelenleg teljes mértékben a családjára és a munkájára összpontosít. A Brad Pittel való válás után a hatgyermekes édesanya elsősorban arra törekszik, hogy gyerekei stabil és nyugodt környezetben nőhessenek fel, miközben a karrierjét is aktívan építi - tájékoztat a People.

Angelina Jolie az Öltések (Couture) című film bemutatója kapcsán beszélt a sajtónak a San Sebastián-i Filmfesztiválon

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Miért nincs párkapcsolata Angelina Jolie-nak a válás óta?

A színésznőhöz közel álló források szerint a válás után a randizás nem tartozott a prioritásai közé. Angelina Jolie az elmúlt években rendkívül elfoglalt volt, és elsősorban a gyerekeire, valamint a munkájára koncentrált. A beszámolók szerint lényegében egyedülálló szülőként irányítja a mindennapokat, és számára most az a legfontosabb, hogy gyermekei jól érezzék magukat és sikeresen haladjanak az életükben.

Mit mondott Angelina Jolie új filmjéről, az Öltésekről?

A hollywoodi színésznő legújabb filmje, a Öltések (Couture) 2025 szeptemberében mutatkozott be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A történetben Angelina Jolie egy filmrendezőt alakít, aki váláson megy keresztül, miközben komoly egészségügyi kihívással is szembe kell néznie.

A színésznő egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a film „nagyon személyes történet” számára. Ennek hátterében az is áll, hogy édesanyja, Marcheline Bertrand mell- és petefészekrákban hunyt el 2007-ben, Angelina Jolie pedig évekkel később megelőző műtéten esett át, miután genetikai vizsgálat fokozott kockázatot mutatott ki nála.

Miért akar Angelina Jolie elköltözni Los Angelesből?

Korábbi információk szerint a színésznő valójában soha nem tervezte, hogy hosszú távon Los Angelesben éljen. A Brad Pitt-tel kötött gyermekelhelyezési megállapodás miatt azonban jelenleg ott kell maradnia.

A források szerint Angelina Jolie azt tervezi, hogy amint legfiatalabb gyermekei nagykorúak lesznek, új helyre költözik. Az ikrek, Knox és Vivienne 2026 júliusában töltik be a 18. életévüket, ami után a színésznő előtt megnyílhat a lehetőség a költözésre.

Mi történt Angelina Jolie és Brad Pitt válása után?

A sztárpár válása hosszú ideig húzódott, de végül 2024 decemberében hivatalosan is lezárult. Azóta mindkét fél elsősorban a saját életére és karrierjére koncentrál.