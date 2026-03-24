Történelmi áttörést értek el a kutatók – olyat tettek, ami eddig elképzelhetetlen volt

Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) szakértői tesztútra vittek mintegy száz antiprotont. A szállításhoz használt teherautóban az antiprotonokat vákuumban helyezték el egy különleges kialakítású dobozban, amelyet mínusz 269 Celsius-fokra lehűtött elektromágnesekkel rögzítettek. A tudósok arra számítottak, hogy így sikerülhet vákuumban felfüggesztve tartani az antianyagokat oly módon, hogy ne érjenek hozzá a doboz – közönséges anyagból álló – falához, számolt be az MTI.

Az antianyag szállításának sikeres kísérlete fél órán át tartott a CERN területén – Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Nagy kihívást jelentett az érzékeny antianyag kezelése

A kísérletben a kihívást a szélsőségesen érzékeny antianyag kezelése jelentette. A tudomány mai állása szerint a világegyetemben minden részecskének megvan a maga antirészecskéje, amely pontosan megfeleltethető a részecskének, csak ellentétes töltéssel. Ha találkoznak, kölcsönösen megsemmisítik egymást, energiát szabadítva fel.

A kutatók egy későbbi célja, hogy eljuttassák a CERN-ben előállított antiprotonokat a Heinrich Heine Egyetem kutatóihoz Düsseldorfba, amely normál vezetési körülmények mellett nagyjából nyolcórányi autóútra van. Ennek a projektnek az első lépése volt a keddi próba.

A körülbelül három órán át tartó, gondosan megtervezett művelet során először lassan felemelték daruval a közel 1000 kilogrammos konténert, és a teherautóhoz szállították. Maga az út a CERN területén belül mindössze mintegy fél óráig tartott.

A sikeres kísérlet egy új korszak kezdete

A speciális rakomány tömege nem haladta meg 100 hidrogénatom tömegét, ezért a szakértők úgy gondolták, a legrosszabb esetben, például egy váratlan bukkanó miatt is csak annyi történhet, hogy elveszítik az antiprotonokat, és ha találkoznak is közönséges anyaggal, olyan kevés energia szabadulna csak fel, amelyet nem is lehetne észlelni.

Stefan Ulmer német fizikus, aki az antianyagot szállító teherautót kísérő konvoj egyik járművében figyelte a mérési adatokat, kedd reggel megerősítette: „minden rendben ment, az antiprotonok még mindig megvannak.” Hozzátette: „a mai nap egy új korszak kezdetét jelenti a precíziós mérések terén.”