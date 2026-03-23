Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

Lángba borult London – videón a brutális antiszemita támadás

Maszkos támadók csaptak le London egyik zsidó negyedében, mentőautókat gyújtottak fel. Az esetet antiszemita támadásként vizsgálja a rendőrség.
Antiszemita támadás rázta meg London egyik legnagyobb zsidó közösségét hétfő hajnalban. Ismeretlen elkövetők zsidó mentőautókat gyújtottak fel egy zsinagóga közelében, a rendőrség gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja az esetet. A támadás jelentős riadalmat keltett a környéken, robbanásokat is hallottak a lakók – írja a New York Post.

Antiszemita támadás történt egy londoni zsinagóga közelében
Antiszemita támadás történt egy londoni zsinagóga közelében – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Négy, zsidó önkéntes mentőszolgálathoz tartozó mentőautót gyújtottak fel London Golders Green nevű városrészében, egy ortodox zsinagóga közelében. A beszámolók szerint három maszkos személy követte el a gyújtogatást, melynek következtében a járművek egymás után lángra kaptak. A környéken robbanásokat is hallottak, amelyeket feltehetően a mentőautókban található gázpalackok okoztak.

A tűzoltók végül eloltották a lángokat, de a mentőautók teljesen kiégtek, csak a roncsok maradtak utánuk. A mentőszolgálat vezetője közölte, hogy a szervezet hat járművéből négyet szándékosan vettek célba a gyújtogatók. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

Fejlemény a csehországi terrortámadás ügyében: Izrael-ellenes csoport jelentkezett

Tűz ütött ki egy ipari létesítményben Csehországban, és a hatóságok már azt is vizsgálják, hogy szándékos gyújtogatás, sőt akár terrortámadás állhat-e a háttérben. A csehországi terrortámadás tovább növelheti a nemzetközi feszültségeket.

Terrorcselekmény gyanúja merült fel – felgyújtották egy zsinagóga bejáratát

Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál, miközben Belgiumban egy korábbi robbanás ügyében is vizsgálat folyik. A tűz és a robbanás körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják, és azt is ellenőrzik, hogy lehet-e kapcsolat a két incidens között.

 

