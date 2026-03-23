Lángba borult London – videón a brutális antiszemita támadás

Antiszemita támadás rázta meg London egyik legnagyobb zsidó közösségét hétfő hajnalban. Ismeretlen elkövetők zsidó mentőautókat gyújtottak fel egy zsinagóga közelében, a rendőrség gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja az esetet. A támadás jelentős riadalmat keltett a környéken, robbanásokat is hallottak a lakók – írja a New York Post.

Antiszemita támadás történt egy londoni zsinagóga közelében – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Négy, zsidó önkéntes mentőszolgálathoz tartozó mentőautót gyújtottak fel London Golders Green nevű városrészében, egy ortodox zsinagóga közelében. A beszámolók szerint három maszkos személy követte el a gyújtogatást, melynek következtében a járművek egymás után lángra kaptak. A környéken robbanásokat is hallottak, amelyeket feltehetően a mentőautókban található gázpalackok okoztak.

A tűzoltók végül eloltották a lángokat, de a mentőautók teljesen kiégtek, csak a roncsok maradtak utánuk. A mentőszolgálat vezetője közölte, hogy a szervezet hat járművéből négyet szándékosan vettek célba a gyújtogatók. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

Hatzolah ambulances up in flames in Golders Green, London in a suspected arson attack. Reports of hooded men seen fleeing the scene. pic.twitter.com/Ht6hj0cePp — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

