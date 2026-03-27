Drámai vallomás: ezért hagyta ott Hollywoodot Antonio Banderas

Közel tíz éve hátat fordított a hollywoodi csillogásnak, és ma már egyáltalán nem bánja a döntését. Antonio Banderas életét egy súlyos szívroham fordította meg gyökeresen, amely után teljesen új szemmel kezdett tekinteni a világra.
Antonio Banderas 2017-ben költözött vissza szülővárosába, a spanyolországi Málagaba, miután majdnem belehalt a szívrohamába. Az eltűnt hollywoodi élet helyett ma már egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb mindennapokat él, és saját bevallása szerint soha nem volt még ilyen boldog – írja a Page Six.

Fotó: JESUS MERIDA / ANADOLU
Fotó: JESUS MERIDA / ANADOLU

A korábban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között ingázó sztár azonnal felhagyott a dohányzással, eladta magángépét, és új életet kezdett. Málaga városában színházat vásárolt, amely mára az egyik legnagyobb szenvedélyévé vált.

Banderas ma párjával, Nicole Kimpel él, több éttermet is birtokol, de legfontosabb számára a nem profitorientált színháza, a Teatro del Soho. Úgy fogalmazott, a halál közelsége rádöbbentette arra, mi igazán fontos az életben.

A spanyol színész arról is beszélt, hogy karrierje elején gyakran szembesült előítéletekkel, és spanyolként sokáig csak negatív karaktereket ajánlottak neki. Ezen azonban sikerült változtatnia, többek között a The Mask of Zorro és a Puss in Boots sikereivel.

Banderas ma már úgy tekint a szívrohamára, mint élete egyik legfontosabb fordulópontjára, amely segített felismerni, hogy a korábbi aggodalmai közül sok valójában teljesen jelentéktelen volt.

Antonio Banderas nem csupán színész, hanem rendező, producer, színházalapító, parfümnév és kulturális híd Európa és Amerika között. 

