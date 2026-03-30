Súlyos csapás a Közel-Keleten: Dubajtól Doháig tombol az ítéletidő, egyre nagyobb az áradásveszély

Szokatlan időjárási helyzet okozott heves viharokat és villámárvizeket a Közel-Kelet több országában, ahol néhány nap alatt rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult le. Az áradás veszélye különösen az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban, Katarban és Szaúd-Arábiában nőtt meg, miközben a térség egyes részein néhány nap alatt az éves csapadékmennyiség többszöröse esett le.
A rendkívüli időjárás 2026 márciusának utolsó hetében érte el a Közel-Keletet, amikor egy szokatlanul erős futóáramlás és egy mély ciklonális rendszer nagy mennyiségű nedves, trópusi levegőt szívott a térség fölé az Indiai-óceán felől. Az áradás így olyan, több napon át tartó viharhullámmal érkezett meg, amely ezen a sivatagos éghajlatú vidéken ritkának számít: volt olyan hely ahol például 244 milliméter csapadékot mért, miközben sok helyen a szokásos éves mennyiség csak 60–100 milliméter körül alakul.

Szokatlan viharok csaptak le a Közel-Keleten: több országban is komoly áradás fenyeget
Szokatlan viharok csaptak le a Közel-Keleten: több országban is komoly áradás fenyeget
Fotó: Firstpost  / Facebook / Képkivágás

Mi okozta a rendkívüli esőzést?

A meteorológiai beszámolók szerint a fő ok egy szokatlanul erős futóáramlás volt, amely elősegítette egy kiterjedt alacsony nyomású rendszer kialakulását Szaúd-Arábia térségétől északra. Ez a rendszer nedves levegőt húzott be, majd heves zivatarokat, jégesőt, erős széllökéseket és felhőszakadást indított el több országban. A jelenség azért számít különlegesnek, mert ilyen többnapos, szervezett viharrendszer inkább az Egyesült Államokban vagy Közép-Európában gyakoribb tavasszal és nyáron.

Hol volt a legsúlyosabb a helyzet az áradások miatt?

Ománban teniszlabda méretű jégdarabokról is beszámoltak, Dohában elöntötte a víz az utcákat, míg az Egyesült Arab Emírségek sűrűn lakott térségeiben, köztük Dubajban és Abu-Dzabiban, széles körű villámárvizek alakultak ki. A viharok során helyenként akár 80 mérföld per órás, vagyis nagyjából 129 km/órás széllökéseket is jelentettek.

Rengeteg helyen elöntötte a víz az utcákat
Rengeteg helyen elöntötte a víz az utcákat
Fotó: Firstpost  / Facebook / Képkivágás

Európa felé fordul a figyelem

A meteorológusok most a Földközi-tenger térségét figyelik, mert egy újabb alacsony nyomású rendszer Délkelet-Európa felé hozhat heves esőt és zivatarokat. Friss előrejelzések szerint Görögország egyes részein kedden és szerdán erős csapadék, viharos szél és helyi áradások is kialakulhatnak, ezért a következő napokban a mediterrán térségben is fokozott figyelemre lehet szükség – tájékoztat a The Guardian.

