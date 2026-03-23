Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Hawaii

Ide most ne utazzon! – drámai képeken a kedvelt turistaparadicsom

Több mint kétezren maradtak áram nélkül vasárnap Hawaiin, miután az államot az elmúlt több mint húsz év legsúlyosabb áradása sújtotta. Az áramszünet Hawaiin a heves esőzések és a kiterjedt villámárvizek nyomán főként Oahu északi partvidékén okozott komoly gondokat.
2026. március 22-én a rendkívüli időjárás komoly fennakadásokat okozott Hawaiin, különösen Oahu szigetén, Honolulu térségétől északra. Az áramszünet Hawaiin azért is vált különösen súlyossá, mert a talaj már az előző heti téli vihar után is telített volt, így a mostani heves csapadék gyors áradásokat, mentéseket és jelentős infrastrukturális károkat idézett elő.

Áramszünet Hawaiin: több mint kétezren maradtak áram nélkül a pusztító áradások után - This handout photo released by the US Coast Guard, via DVIDS on March 21, 2026, shows a flooded neighborhood in Waialua on the north shore of Oahu, Hawaii. Officials in Hawaii on March 20 ordered some 4,000 people living near an aging dam on the island of Oahu to evacuate the area immediately, following severe rains that have battered the region. The century-old Wahiawa dam, located in the north of Hawaii's third largest island, which is home to the state capital Honolulu, "is at imminent risk of failure," the local emergency management agency warned.
Áramszünet Hawaiin: több mint kétezren maradtak áram nélkül a pusztító áradások után: 2026. március 21-én közzétett fotó egy elárasztott negyedet ábrázol Waialuában, Oahu északi partján, Hawaiin
Fotó: HANDOUT / US Coast Guard / AFP

Több ezer embert érintett az áramszünet Hawaiin

A Hawaiian Electric közlése szerint vasárnap délutánra mintegy 1200 ügyfélnél sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást Waialuában, Oahu északi partján, miközben további nagyjából 2000 ember még mindig áram nélkül maradt. A szolgáltató szerint több vezetéket még pénteken, elővigyázatosságból kapcsoltak le a katasztrofális áradások miatt.

This handout photo released by the Honolulu Fire Department via Facebook on March 20, 2026 shows the remains of a house against a bridge in Waialua on northern Oahu. Officials in Hawaii on March 20 ordered some 4,000 people living near an aging dam on the island of Oahu to evacuate the area immediately, following severe rains that have battered the region. The century-old Wahiawa dam, located in the north of Hawaii's third largest island, which is home to the state capital Honolulu, "is at imminent risk of failure," the local emergency management agency warned.
2026. március 20-án közzétett fotó egy ház maradványait mutatja egy hídnak támaszkodva Waialuában, Oahu északi részén
Fotó: - / HONOLULU FIRE DEPARTMENT / AFP

Maui megyében is maradtak kisebb áramkimaradások, ott körülbelül száz embert érintett a probléma, míg Hawaii szigetén a nagyobb üzemzavarokat addigra már elhárították.

Súlyos áradás söpört végig a szigeteken

A hatóságok szerint több mint 200 embert kellett kimenteni az áradások miatt, és 5500 emberre adtak ki kitelepítési felszólítást Honolulutól északra, bár ezt később visszavonták. Halálos áldozatról vasárnap délutánig nem érkezett jelentés.

Thick mud and debris surround a home after the Kona Low storm flood devastated the Otake Camp community in Waialua, Hawaii on March 22, 2026. Severe rains have battered the region over the weekend prompting officials to order evacuations. (Photo by Marco GARCIA / AFP)
Vastag sár és törmelék vette körül a házat, miután a Kona Low vihar 2026. március 22-én elpusztította az Otake Camp közösségét Waialuában, Hawaiin
Fotó: MARCO GARCIA / AFP

Josh Green hawaii kormányzó szerint a viharkár elérheti vagy akár meg is haladhatja az 1 milliárd dollárt. A károk repülőtereket, iskolákat, utakat, lakóházakat és egy maui kórházat is érintenek.

A destroyed car is moved off the road after the Kona Low storm flood devastated the Otake Camp community in Waialua, Hawaii, on March 22, 2026. Severe rains have battered the region over the weekend prompting officials to order evacuations. (Photo by Marco GARCIA / AFP)
Egy összetört autót szállítanak le az útról, miután a Kona Low vihar pusztító áradása elpusztította az Otake Camp közösségét Waialuában, Hawaiin, 2026. március 22-én
Fotó: MARCO GARCIA / AFP

Javul az idő, de még nem múlt el teljesen a veszély

A meteorológusok szerint a viharok legrosszabb része már levonult, és szerdára szárazabb, a márciushoz jobban illő időjárás érkezhet. Ugyanakkor elszigetelt áradások még előfordulhatnak, miközben az ivóvíz forralására vonatkozó figyelmeztetés továbbra is érvényben maradt több északi parti térségben.

A hatóságok korábban attól is tartottak, hogy a 120 éves wahiawai gát veszélybe kerülhet, de a vízszint csökkenésével ez a kockázat nagyrészt mérséklődött. A létesítményt ennek ellenére továbbra is figyelik – tájékoztatott a AP News.

Ezek is érdekelhetik:

100 méteres magasságból zuhant le két emberrel egy siklóernyő

Egyetlen rossz pillanat elég volt ahhoz, hogy egy rutinszerű repülés tragédiába forduljon Erdélyben. A siklóernyő alig néhány perccel a felszállás után, mintegy 100 méteres magasságból csapódott a földbe.

Kenyai áradás: folyamatosan nő az áldozatok száma a pusztító esőzések után

Napok óta tartó heves esőzések okoznak pusztítást Kelet-Afrikában, a helyzet pedig egyre súlyosabb. A kenyai áradás már legalább 62 ember életét követelte, miközben több mint 2000 család kényszerült elhagyni az otthonát.

 

 

