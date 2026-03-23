Ide most ne utazzon! – drámai képeken a kedvelt turistaparadicsom

2026. március 22-én a rendkívüli időjárás komoly fennakadásokat okozott Hawaiin, különösen Oahu szigetén, Honolulu térségétől északra. Az áramszünet Hawaiin azért is vált különösen súlyossá, mert a talaj már az előző heti téli vihar után is telített volt, így a mostani heves csapadék gyors áradásokat, mentéseket és jelentős infrastrukturális károkat idézett elő.

Áramszünet Hawaiin: több mint kétezren maradtak áram nélkül a pusztító áradások után: 2026. március 21-én közzétett fotó egy elárasztott negyedet ábrázol Waialuában, Oahu északi partján, Hawaiin

Több ezer embert érintett az áramszünet Hawaiin

A Hawaiian Electric közlése szerint vasárnap délutánra mintegy 1200 ügyfélnél sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást Waialuában, Oahu északi partján, miközben további nagyjából 2000 ember még mindig áram nélkül maradt. A szolgáltató szerint több vezetéket még pénteken, elővigyázatosságból kapcsoltak le a katasztrofális áradások miatt.

2026. március 20-án közzétett fotó egy ház maradványait mutatja egy hídnak támaszkodva Waialuában, Oahu északi részén

Maui megyében is maradtak kisebb áramkimaradások, ott körülbelül száz embert érintett a probléma, míg Hawaii szigetén a nagyobb üzemzavarokat addigra már elhárították.

Súlyos áradás söpört végig a szigeteken

A hatóságok szerint több mint 200 embert kellett kimenteni az áradások miatt, és 5500 emberre adtak ki kitelepítési felszólítást Honolulutól északra, bár ezt később visszavonták. Halálos áldozatról vasárnap délutánig nem érkezett jelentés.

Vastag sár és törmelék vette körül a házat, miután a Kona Low vihar 2026. március 22-én elpusztította az Otake Camp közösségét Waialuában, Hawaiin

Josh Green hawaii kormányzó szerint a viharkár elérheti vagy akár meg is haladhatja az 1 milliárd dollárt. A károk repülőtereket, iskolákat, utakat, lakóházakat és egy maui kórházat is érintenek.

Egy összetört autót szállítanak le az útról, miután a Kona Low vihar pusztító áradása elpusztította az Otake Camp közösségét Waialuában, Hawaiin, 2026. március 22-én

Javul az idő, de még nem múlt el teljesen a veszély

A meteorológusok szerint a viharok legrosszabb része már levonult, és szerdára szárazabb, a márciushoz jobban illő időjárás érkezhet. Ugyanakkor elszigetelt áradások még előfordulhatnak, miközben az ivóvíz forralására vonatkozó figyelmeztetés továbbra is érvényben maradt több északi parti térségben.

A hatóságok korábban attól is tartottak, hogy a 120 éves wahiawai gát veszélybe kerülhet, de a vízszint csökkenésével ez a kockázat nagyrészt mérséklődött. A létesítményt ennek ellenére továbbra is figyelik – tájékoztatott a AP News.