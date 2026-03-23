Ezt a hibát sokan elkövetik – így alakulhat ki az aranyér

Az aranyér a végbélnyílás és az alsó végbél területén található kitágult vénák elváltozása, amely fájdalmat, viszketést, irritációt és olykor vérzést is okozhat. Az aranyér tünetei sok ember életét megnehezítik, és bár gyakori problémáról van szó, sokan még mindig tabuként kezelik. Az aranyér okai között a hosszú ideig tartó vécézés, az erőlködés, a székrekedés, valamint az életmódbeli tényezők is szerepelnek. A szakemberek szerint azonban néhány egyszerű szokás megváltoztatásával sok esetben elkerülhető a kellemetlen állapot - tájékoztat a Huffpost.

Az aranyér kialakulásának egyik gyakori oka a hosszú ideig tartó vécézés

Mi okozza az aranyeret?

Az aranyér kialakulása több tényező együttes hatásának következménye lehet. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak:

hosszan tartó ülés a vécén;

erőlködés székletürítés közben;

alacsony rosttartalmú étrend;

kevés folyadékfogyasztás;

mozgásszegény életmód;

terhesség;

túlsúly.

Ezek a tényezők növelhetik a nyomást a végbéltáji erekben, ami a vénák kitágulásához vezethet.

Miért növeli az aranyér kockázatát a hosszú vécézés?

Sokan nem is gondolják, hogy a vécén töltött plusz percek problémát okozhatnak. Amikor hosszabb ideig ülünk a vécén, a gravitáció miatt a vér könnyebben összegyűlik a végbélnyílás körüli vénákban. Ez fokozza a nyomást az erekben, ami hozzájárulhat az aranyér kialakulásához. A szakértők szerint a telefonozás vagy az olvasás a vécén különösen gyakran vezet ahhoz, hogy az ember észrevétlenül túl sok időt tölt ott.

Mennyi ideig szabad a vécén ülni aranyér megelőzéséhez?

Gasztroenterológusok szerint a székletürítés ideje lehetőleg ne haladja meg a 10–15 percet. Ha ez idő alatt nem történik meg az ürítés, érdemes felállni és később újra próbálkozni.

A szakemberek azt javasolják, hogy a vécén töltött időt érdemes tudatosan röviden tartani: lehetőleg ne vigyük magunkkal a telefonunkat, és ne olvassunk hosszasan ülve, mert ezek könnyen észrevétlenül meghosszabbítják az ott töltött időt. Fontos az is, hogy csak akkor menjünk vécére, amikor valóban jelentkezik a székelési inger, és székletürítés közben kerüljük az erőlködést, mert ez növeli a végbéltáji erekre nehezedő nyomást.

Hogyan lehet megelőzni az aranyeret természetes módszerekkel?

Az aranyér megelőzése sokszor egyszerű életmódbeli változtatásokkal is lehetséges.

Igyunk elegendő folyadékot;

fogyasszunk napi 25–30 gramm rostot;

mozogjunk rendszeresen;

kerüljük az erőlködést székletürítés közben;

ne halogassuk a székelési ingert;

használjunk lábtartót a természetesebb testhelyzethez;

figyeljünk a végbéltájék higiéniájára.

Milyen tünetei vannak az aranyérnek?

Az aranyér tünetei sokféleképpen jelentkezhetnek, és súlyosságuk is eltérő lehet.

Fájdalom a végbélnyílás környékén;

viszketés vagy irritáció;

duzzanat a végbéltájékon;

vérzés székletürítéskor;

érzékeny csomó a végbélnyílásnál;

kellemetlen nyomásérzés.

Ha ezek a panaszok tartósan fennállnak, érdemes orvoshoz fordulni.