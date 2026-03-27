Megszólalt egy volt ukrán titkosügynök: Magyarországon is leszedtek az aranykonvoj pénzszállítmányából

Nekik dolgoztam – így kezdte nyilatkozatát az a korábbi ukrán titkosügynök, aki TV2 Tények című műsorának adott exkluzív interjút a március 5-én idehaza lekapcsolt ukrán aranykonvoj kapcsán. A férfi arcát nem mutatták, mégpedig a saját kérésére, félti ugyanis az életét.
A volt ügynök arról beszélt, hogy a pénz – amit maguk között csak feketepénznek hívtak – az ukrán hadseregé, ami felett Zelenszkij rendelkezik. – Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent – magyarázta, majd példaként említette, hogy ebből fizetik a zsoldosokat a fronton.
A férfi ezután arról beszélt: egyáltalán nem véletlen, hogy a majdnem harmincmilliárd forintnyi dollárból, euróból és aranytömbből álló szállítmányt egy volt titkosszolgálati tábornok is kísérte. Kifejtette: amikor a pénzt hivatásos szállítmányozók helyett volt katonák és titkosszolgák viszik, akkor lehet tudni, hogy ott száz százalékig fekete pénz mozog. Az ilyen összegeket országokon keresztül viszik és nem világos, mekkora összeget is visznek az autók. – Azért így kezelik, hogy ne lehessen tudni, mennyit vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban – magyarázta a férfi, aki kitért arra is: nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon. A pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt.
Hogy kinél landolt a pénz, az a TV2 Napló című műsorában szombati adásából derül ki.
Ezt lehet tudni a konvojról
A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak. A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, az azt kísérő hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
Pénz, de hova és kinek?
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy kinek vitték a hatalmas mennyiségű pénzt és aranyat. Szijjártó Péter külügyminiszter már a rajtaütés híre után azt közölte: a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától. Jött is nyilatkozat, de egészen más irányú. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyanis arról beszélt, hogy szerinte Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Emellett állami terrorizmust és zsarolást is emlegetett. Ugyanis állítása szerint szokásos szállításról van szó.
Noha a részben külföldről finanszírozott magyarországi sajtó, valamint a Tisza házi sajtója az ukrán narratívát mondta vissza, egymás után láttak napvilágot olyan részletek, amelyek azt támasztják alá, hogy az aranykonvoj esete mindennek mondható, csak szokásosnak nem. Mások mellett erről beszélt az ellenzékiként számontartott biztonságpolitikai szakértő, Tarjányi Péter is, aki szerint a pénzt nagy eséllyel nem arra használták volna fel, mint amiről a hivatalos ukrán magyarázat szól.
Rossz irányba guruló eurók
A Magyar Nemzetnek sikerült megszólaltatnia az ügyben a NAV egyik szakértőjét, aki egyebek mellett arra mutatott rá: már az is erősen szokatlan volt, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul. Különösnek nevezte, hogy egyes sajtóbeszámolókban fel sem merült, hogy az állítólagos címzettnek, az ukrán takarékbanknak azért lehet szüksége ilyen óriási mennyiségű készpénzre és aranyra, mert bűnözői csoportok a bankrendszerben lekövethetetlen pénzügyi tranzakciókat akarnak végrehajtani.
Ennél súlyosabb lehetséges magyarázatot is felvázolt Horváth József. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója abból indult ki, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek, Brüsszel és Kijev pedig kormányváltásban érdekelt. – Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez – fogalmazott, hozzátéve: ha ezt az összeget a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakinek hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.
Ha így lenne, a történelem gyorsan ismételné önmagát. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben Amerikából érkezett milliárdos összeg a baloldalhoz, amiből Márki-Zay Péterék kampányát fizették. A guruló dollárok tehát megmaradnának, csak nem a tengerentúlról érkezne a pénz utalással, hanem ukrán páncélautóban Ausztria felől.
Ukrajnában sem látják másképp
Érdemes egyes ukrán véleményeket is felidézni, hasonló vélemények ugyanis ott is megfogalmazódtak. Egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko például arról írt, hogy a hatalmas összeg Brüsszelből érkezhetett, és Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. Stanislav Bronevytskyi volt ukrán ügyész eközben úgy vélekedett: bűncselekmény áll az aranykonvoj ügye mögött, hazájában büntetőeljárást is kezdeményezett pénzmosás gyanúja miatt. Mikola Davidjuk ukrán politológus ennél tovább ment és úgy fogalmazott: a több tíz milliárd forintos szállítmány mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat. Az ukrán politikai elitnek azt üzente: kevesebbet kellene lopniuk.
Vizsgálat megy
A kételyek eloszlatására a hatósági eljárás a legalkalmasabb, a pénzmosás gyanúja miatt nyomozó NAV meg is kapta az ehhez szükséges eszközöket. Az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot, ennek pedig az a célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját.