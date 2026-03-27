Megszólalt egy volt ukrán titkosügynök: Magyarországon is leszedtek az aranykonvoj pénzszállítmányából

Nekik dolgoztam – így kezdte nyilatkozatát az a korábbi ukrán titkosügynök, aki TV2 Tények című műsorának adott exkluzív interjút a március 5-én idehaza lekapcsolt ukrán aranykonvoj kapcsán. A férfi arcát nem mutatták, mégpedig a saját kérésére, félti ugyanis az életét.

Az aranykonvoj szállítmánya milliárdos értéket képviselt

A volt ügynök arról beszélt, hogy a pénz – amit maguk között csak feketepénznek hívtak – az ukrán hadseregé, ami felett Zelenszkij rendelkezik. – Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent – magyarázta, majd példaként említette, hogy ebből fizetik a zsoldosokat a fronton.

A férfi ezután arról beszélt: egyáltalán nem véletlen, hogy a majdnem harmincmilliárd forintnyi dollárból, euróból és aranytömbből álló szállítmányt egy volt titkosszolgálati tábornok is kísérte. Kifejtette: amikor a pénzt hivatásos szállítmányozók helyett volt katonák és titkosszolgák viszik, akkor lehet tudni, hogy ott száz százalékig fekete pénz mozog. Az ilyen összegeket országokon keresztül viszik és nem világos, mekkora összeget is visznek az autók. – Azért így kezelik, hogy ne lehessen tudni, mennyit vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban – magyarázta a férfi, aki kitért arra is: nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon. A pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt.

Ezt lehet tudni a konvojról

A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak. A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, az azt kísérő hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból.