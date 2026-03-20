Nemzetközi botrány: lehullt a lepel egy újabb ukrán korrupciós ügyről

Az ügy középpontjában az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank áll, amely egy 140,9 millió hrivnyás akkumulátorbeszerzés kapcsán került a figyelem középpontjába, miközben a magyar hatóságok által vizsgált aranykonvoj szála is hozzá vezet. A történet egyszerre vet fel kérdéseket ukrán korrupcióról, pénzmosás gyanújáról és a NAV vizsgálatának hátteréről, különösen annak fényében, hogy a tender egyik szereplője az orosz hadiiparhoz köthető - tájékoztat a VG.

Az aranykonvoj vizsgálata során nemzetközi szálak kerültek elő

Hogyan kapcsolódik az Oscsadbank az aranykonvojhoz?

Az Oscsadbank neve azért került az ügy középpontjába, mert a pénzintézet rendelte meg azt a szállítmányt, amelyet a magyar hatóságok vizsgálnak. A NAV vizsgálat szerint a konvoj több tízmillió dollár és euró mellett aranyrudakat is szállított, ráadásul szokatlan módon nem kifelé, hanem Ukrajna irányába.

A szállítmányt fegyveres kíséret biztosította, és a résztvevők között voltak katonai és titkosszolgálati kötődésű személyek is. Ez a körülmény tovább erősítette a pénzmosás gyanúját, és felvetette a kérdést, hogy pontosan milyen célból indult útnak az arany.

Milyen korrupciós rendszert tártak fel az ukrán banknál?

A botrány másik szála egy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik, amely során az Oscsadbank akkumulátoros energiatárolók beszerzésére írt ki tendert. A pályázaton két cég indult, köztük egy olyan vállalat, amelynek tulajdonosi háttere az orosz hadiipari beszállítói hálózathoz köthető.

A bank egyik vezetője nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva elutasította az olcsóbb ajánlatot. Később azonban éppen ellene indult eljárás, amiért a drágább megoldást választották. A döntéshozó korábban arra is figyelmeztetett, hogy a beszerzési rendszer egyes szereplőknek kedvezhetett, és akár személyre szabott korrupciós mechanizmus is működhetett.

A feltárt információk szerint a vitatott hátterű cég kapcsolatba hozható olyan nemzetközi hálózatokkal, amelyek az orosz hadiipart szolgálják ki, és több szankciós listán is szerepelnek. Ez tovább növeli az ügy súlyát, és magyarázatot adhat arra, miért vált az ügy nemzetközi jelentőségűvé.