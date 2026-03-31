Napokon belül eldől az aranyrudak sorsa: különös helyre kerülhet

A hatóságok hónapokig vizsgálták az ügyet, de eddig senki sem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy az övé lenne a a legfoglalt vagyon. A tíz aranyrúd szinte a semmiből kerültek elő egy mindennapi munkavégzés során – számolt be róla a Bild.

10 aranyrúd hevert szanaszét a parkban.

Az aranyrúdak sorsa hamarosan eldől

A kincset egy önkormányzati dolgozó találta meg fűnyírás közben, miközben arra lett figyelmes, hogy a fűben megcsillant valami. Elsőként nyolc darabot vett észre, majd a helyszín átvizsgálásakor még két aranyrudat talált. Az aranyrudak egy Drezda melletti településen, Bannewitzben kerültek elő. A különös eset azóta is beszédtéma.

A megtalált arany értéke mintegy 37 ezer euró (közel 15 millió forint), ezért azonnal értesítették a hatóságokat.

Felmerült, hogy valaki menekülés közben dobhatta ki egy autóból, mivel a rudak szétszóródva feküdtek.

A rendőrség azonban nem talált bizonyítékot arra, hogy bűncselekményhez köthető lenne az arany. Többen is jelentkeztek tulajdonosként, de egyikük sem tudta bizonyítani az igazát, pedig minden aranyrúd egyedi azonosítóval rendelkezik. Ha a határidőig sem kerül elő a jogos tulajdonos, a törvény szerint az arany a települést illeti, amely a bevételt helyi közösségek és egyesületek támogatására fordítaná.

Ukrán aranykonvoj-botrány

Március elején a magyar hatóságok egy nagyszabású akcióban állították meg az úgynevezett ukrán aranykonvojt, amely közel 30 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat szállított. Két páncélozott jármű Ausztriából indult, Magyarországon haladt át, és Ukrajna felé tartott, fedélzetén többek között 40 millió dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm arannyal. A konvojt katonai és titkosszolgálati múlttal rendelkező ukránok kísérték, ami tovább növelte a gyanút, ezért pénzmosás miatt nyomozás indult.