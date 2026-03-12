60 ország aranyát őrzik itt: így néz ki a titkos páncélterem – videó

London mélyén őrzik a világ második legnagyobb aranytartalékát, ahol több mint 400 ezer aranyrúd pihen a Bank of England föld alatti páncéltermeiben. Bár a londoni utcák felett zajlik a város mindennapi élete, a mélyben rejtőző aranytartalék a globális pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb alapja – írja az Interesting Engineering.

London alatt őrzik a világ második aranytartalékát (illusztráció) – Fotó: Unsplash

London titkos aranytartaléka: a világ központi bankjainak kincse

A Bank of England páncéltermei nemcsak az Egyesült Királyság aranyát, hanem 60 ország központi bankjainak és egyes nemzetközi cégek aranytartalékát is őrzik. A főváros a fizikai arany kereskedelmének globális központja, ezért sok kormány itt tartja tartalékait, hogy gyorsan hozzáférhessen. A páncéltermek biztonságos „menedéket” nyújtanak, és lehetővé teszik az arany tulajdonjogának gyors átruházását, ami fenntartja a londoni aranypiac likviditását.

A 1930-as években épült páncélterem több futballpályányi területet foglal el, és úgy tervezték, hogy elbírja több százezer aranyrúd súlyát. A raklapokon gondosan sorakozó aranyrudak nyugodt rendje kontrasztban áll a modern elektronikus felügyelettel, hangfelismeréssel és bombabiztos védelemmel.

Minden rúd egyedi sorozatszámmal, tisztasági bélyeggel és finomítói jelzéssel rendelkezik, így az aranytartalék teljesen nyomon követhető.

Az arany nem csupán nemesfém; kézzelfogható stabilitást biztosít a globális pénzügyi rendszerben. A londoni aranytartalék így nemcsak a központi bankok kincse, hanem a nemzetközi gazdaság egyik alapvető pillére is.

A legnagyobb ilyen készlet az Egyesült Államokban található, itt 2024-es adatok alapján 507 ezer aranyrudat őriznek.

