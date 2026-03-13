Árverésen talált új gazdára a híres vízesés – nem akárki csapott le rá

Árverésen cserélt gazdát a látványos oregoni Abiqua-vízesés: az állam törvényhozása 2,1 millió dollárt (417 millió forintot) hagyott jóvá a vízesés és a környező terület megvásárlására.

Árverés után Oregon állam vásárolta meg a híres Abiqua-vízesést, hogy megőrizze és továbbra is látogatható maradjon Fotó: FRANCESCO VANINETTI / Robert Harding RF

Árverés döntött a sorsáról: így került állami kézbe a vízesés

A vízesés mintegy 50 kilométerre keletre fekszik Oregon állam fővárosától, Salemtől, és Portlandtől körülbelül 80 kilométerre délre.

A 28 méteres, függőlegesen zuhanó vízfüggönyéről és oszlopos bazaltszikláiról ismert természeti látványosság több mint egy évszázada van magántulajdonban, de szabadon látogatható. A vízesést 1908-ban az Angel-hegyi bencés apátság vásárolta meg, majd tulajdonjogát 2002-ben átruházták az apátságot támogató Oregon Abbey Foundation nevű nonprofit alapítványra.

A nonprofit szervezet idén év elején hirdette meg eladását azzal indokolva, hogy miközben örömmel veszik, hogy sok turista keresi fel a természeti látványosságot, biztosítani akarták, hogy megfelelő kezekben legyen a fenntartása. Az árverést, amelyre Oregon állam 2,1 millió dolláros (417 millió forint) ajánlattal jelentkezett be, február elején a Redfin honlapján nyitották meg kikiáltási ár nélkül. Az alapítvány elfogadta az Oregon által felkínált árat.

A körzet republikánus szenátora Oregon nevében ígéretet tett arra, hogy „az Abiqua-vízesés továbbra is védett és hozzáférhető marad a jövő generációi számára".

Egyelőre nem dőlt el, hogy ki veszi át a kezelését, de mint az oregoni parkokat és üdülőterületeket felügyelő hivatal szóvivője, Katie Gautier elmondta, a terület nem feltétlenül lesz állami park, a gondozását helyi vagy törzsi kormányzat, esetleg más állami szerv végezheti.

