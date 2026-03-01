Ez egy veszélyes tévhit az aszpirinnal kapcsolatban – önnek is tudnia kell!

Hírlevél
Sokak számára ott lapul a fürdőszobaszekrényben az apró, ártalmatlannak tűnő tabletta. Évek óta tartja magát a remény: a napi alacsony dózisú aszpirin nemcsak a fejfájást csillapítja, hanem még a vastagbélrák ellen is védhet. Most azonban egy nagyszabású tudományos elemzés alaposan lehűti a kedélyeket – és komoly veszélyekre figyelmeztet.
A kutatást a kínai West China Hospital of Sichuan University szakemberei végezték. A vizsgálat vezető szerzője, Bo Zhang és csapata 10, úgynevezett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezte, összesen 124 837 résztvevő adatai alapján. A kérdés egyszerű volt: csökkenti-e a rendszeresen szedett aszpirin a vastagbélrák vagy a rákmegelőző polipok kialakulásának esélyét az átlagos kockázatú embereknél? A válasz viszont korántsem az, amit sokan hallani szeretnének, hívta fel a figyelmet a New York Post. 

aszpirin PRODUCTION - 29 September 2025, Berlin: A pharmacist reaches for a pack of painkillers in the Kaufpark pharmacy in Ahrensfelde. Preparations for colds, fever and pain are among the best-selling products in the fall and winter season. Photo: Carsten Koall/dpa (Photo by CARSTEN KOALL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az aszpirin rutinszerű szedése veszélyes lehet
Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Az első 5-15 évben nincs érdemi védelem

Az elemzés szerint az átlagos kockázatú embereknél a napi aszpirinszedés az első 5-15 évben valószínűleg nem csökkenti a vastagbélrák kockázatát. Bár egyes hosszabb távú, megfigyeléses adatok utaltak esetleges védőhatásra 10 év után, a kutatók hangsúlyozták: ezek az eredmények bizonytalanok. A résztvevők időközben változtathattak a gyógyszerszedésen, más kezeléseket is kaphattak – így az adatok torzulhattak.

A legnagyobb aggodalmam, hogy az emberek azt hiszik: ha ma bevesznek egy aszpirint, az holnap megvédi őket a ráktól

 – figyelmeztetett Zhang.

A valóság ezzel szemben az, hogy ha egyáltalán létezik megelőző hatás, az csak egy évtized után jelentkezhet – miközben a kockázatok azonnal elkezdődnek.

Azonnali és életveszélyes mellékhatásai vannak a napi aszpirinszedésnek

A kutatók szerint az aszpirin napi szedése növeli a súlyos, koponyán kívüli vérzések kockázatát, és valószínűleg fokozza a vérzéses stroke esélyét is. A vérzéses stroke akkor következik be, amikor egy agyi ér megreped, és vér árasztja el az agyszövetet. Ez életveszélyes állapot, amely maradandó károsodást vagy halált is okozhat.

Különösen veszélyeztetettek lehetnek:

  • az idősebbek,
  • a gyomorfekéllyel élők,
  • a vérzékenységi problémákkal küzdők.

Dan Cao, a tanulmány másik vezető szerzője szerint itt az ideje szakítani az „egy gyógyszer mindenkinek jó” szemlélettel. A lakosság széles körű, megelőzési célú aszpirinszedését a jelenlegi bizonyítékok nem támasztják alá.

Drámaian nő a vastagbélrák a fiataloknál

A figyelmeztetés különösen érzékeny időszakban érkezik. Az Egyesült Államokban a vastagbélrák ma már a vezető daganatos halálok az 50 év alatti felnőttek körében. Az American Cancer Society becslése szerint 2026-ban az Egyesült Államokban: 158 850 új vastagbélrákos esetet fognak diagnosztizálni, miközben 55 230 ember hal majd meg a betegségben. Sokan ezért keresnek „egyszerű” megelőzési megoldást – például egy napi tablettát. A szakértők szerint azonban a megoldás nem ilyen egyszerű.

Mi működik valóban?

A jó hír: a szakirodalom szerint az esetek akár fele is megelőzhető lenne életmódbeli változtatásokkal. 

A vastagbélrák legfontosabb megelőzési tényezői:

  • egészséges testsúly fenntartása
  • rendszeres testmozgás
  • elegendő alvás
  • alkoholfogyasztás mérséklése
  • ultra-feldolgozott élelmiszerek csökkentése

Emellett kulcsfontosságú a szűrés. Az amerikai US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer ajánlása szerint az átlagos kockázatú embereknek 45 éves kortól érdemes elkezdeni a szűrést. Bár léteznek nem invazív székletvizsgálatok, a kolonoszkópia továbbra is az „arany standard”: nemcsak korai stádiumban képes kimutatni a rákot, hanem a rákmegelőző polipok eltávolításával a betegség kialakulása is megakadályozható.

Mit tegyen most?

A szakértők egyértelmű üzenete: senki ne kezdjen napi aszpirinszedésbe pusztán vastagbélrák-megelőzés céljából orvosi konzultáció nélkül. A jövő a személyre szabott megelőzésé – genetikai és molekuláris kockázati profil alapján. Addig viszont a legbiztosabb fegyver nem a patikában, hanem az életmódban és a rendszeres szűrővizsgálatokban rejlik.

Ezt a gyógyszert csodaszerként árulják – de nem mindenre megoldás

Az egyik legismertebb gyógyszer, mégsem kockázatmentes a szedése. Az aszpirin fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása miatt széles körben használ, ugyanakkor nem minden esetben bizonyul alkalmasnak. A rendszeres alkalmazás növelheti a súlyos belső vérzések és az agyvérzés kockázatát.

Biztos védelem vagy tévhit? – 7 dolog, amit kevesen tudnak az aszpirinről

Az aszpirin sokáig biztos pontnak számított a megelőzésben, és ma is rengetegen szedik „biztos, ami biztos” alapon. Az aszpirin szerepét azonban a modern orvostudomány jelentősen újragondolta, a régi hiedelmek mégis makacsul tartják magukat.

 

