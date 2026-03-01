Ez egy veszélyes tévhit az aszpirinnal kapcsolatban – önnek is tudnia kell!

A kutatást a kínai West China Hospital of Sichuan University szakemberei végezték. A vizsgálat vezető szerzője, Bo Zhang és csapata 10, úgynevezett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezte, összesen 124 837 résztvevő adatai alapján. A kérdés egyszerű volt: csökkenti-e a rendszeresen szedett aszpirin a vastagbélrák vagy a rákmegelőző polipok kialakulásának esélyét az átlagos kockázatú embereknél? A válasz viszont korántsem az, amit sokan hallani szeretnének, hívta fel a figyelmet a New York Post.
Az első 5-15 évben nincs érdemi védelem
Az elemzés szerint az átlagos kockázatú embereknél a napi aszpirinszedés az első 5-15 évben valószínűleg nem csökkenti a vastagbélrák kockázatát. Bár egyes hosszabb távú, megfigyeléses adatok utaltak esetleges védőhatásra 10 év után, a kutatók hangsúlyozták: ezek az eredmények bizonytalanok. A résztvevők időközben változtathattak a gyógyszerszedésen, más kezeléseket is kaphattak – így az adatok torzulhattak.
A legnagyobb aggodalmam, hogy az emberek azt hiszik: ha ma bevesznek egy aszpirint, az holnap megvédi őket a ráktól
– figyelmeztetett Zhang.
A valóság ezzel szemben az, hogy ha egyáltalán létezik megelőző hatás, az csak egy évtized után jelentkezhet – miközben a kockázatok azonnal elkezdődnek.
Azonnali és életveszélyes mellékhatásai vannak a napi aszpirinszedésnek
A kutatók szerint az aszpirin napi szedése növeli a súlyos, koponyán kívüli vérzések kockázatát, és valószínűleg fokozza a vérzéses stroke esélyét is. A vérzéses stroke akkor következik be, amikor egy agyi ér megreped, és vér árasztja el az agyszövetet. Ez életveszélyes állapot, amely maradandó károsodást vagy halált is okozhat.
Különösen veszélyeztetettek lehetnek:
- az idősebbek,
- a gyomorfekéllyel élők,
- a vérzékenységi problémákkal küzdők.
Dan Cao, a tanulmány másik vezető szerzője szerint itt az ideje szakítani az „egy gyógyszer mindenkinek jó” szemlélettel. A lakosság széles körű, megelőzési célú aszpirinszedését a jelenlegi bizonyítékok nem támasztják alá.
Drámaian nő a vastagbélrák a fiataloknál
A figyelmeztetés különösen érzékeny időszakban érkezik. Az Egyesült Államokban a vastagbélrák ma már a vezető daganatos halálok az 50 év alatti felnőttek körében. Az American Cancer Society becslése szerint 2026-ban az Egyesült Államokban: 158 850 új vastagbélrákos esetet fognak diagnosztizálni, miközben 55 230 ember hal majd meg a betegségben. Sokan ezért keresnek „egyszerű” megelőzési megoldást – például egy napi tablettát. A szakértők szerint azonban a megoldás nem ilyen egyszerű.
Mi működik valóban?
A jó hír: a szakirodalom szerint az esetek akár fele is megelőzhető lenne életmódbeli változtatásokkal.
A vastagbélrák legfontosabb megelőzési tényezői:
- egészséges testsúly fenntartása
- rendszeres testmozgás
- elegendő alvás
- alkoholfogyasztás mérséklése
- ultra-feldolgozott élelmiszerek csökkentése
Emellett kulcsfontosságú a szűrés. Az amerikai US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer ajánlása szerint az átlagos kockázatú embereknek 45 éves kortól érdemes elkezdeni a szűrést. Bár léteznek nem invazív székletvizsgálatok, a kolonoszkópia továbbra is az „arany standard”: nemcsak korai stádiumban képes kimutatni a rákot, hanem a rákmegelőző polipok eltávolításával a betegség kialakulása is megakadályozható.
Mit tegyen most?
A szakértők egyértelmű üzenete: senki ne kezdjen napi aszpirinszedésbe pusztán vastagbélrák-megelőzés céljából orvosi konzultáció nélkül. A jövő a személyre szabott megelőzésé – genetikai és molekuláris kockázati profil alapján. Addig viszont a legbiztosabb fegyver nem a patikában, hanem az életmódban és a rendszeres szűrővizsgálatokban rejlik.
