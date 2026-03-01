Ez egy veszélyes tévhit az aszpirinnal kapcsolatban – önnek is tudnia kell!

A kutatást a kínai West China Hospital of Sichuan University szakemberei végezték. A vizsgálat vezető szerzője, Bo Zhang és csapata 10, úgynevezett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezte, összesen 124 837 résztvevő adatai alapján. A kérdés egyszerű volt: csökkenti-e a rendszeresen szedett aszpirin a vastagbélrák vagy a rákmegelőző polipok kialakulásának esélyét az átlagos kockázatú embereknél? A válasz viszont korántsem az, amit sokan hallani szeretnének, hívta fel a figyelmet a New York Post.

Az aszpirin rutinszerű szedése veszélyes lehet

Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Az első 5-15 évben nincs érdemi védelem

Az elemzés szerint az átlagos kockázatú embereknél a napi aszpirinszedés az első 5-15 évben valószínűleg nem csökkenti a vastagbélrák kockázatát. Bár egyes hosszabb távú, megfigyeléses adatok utaltak esetleges védőhatásra 10 év után, a kutatók hangsúlyozták: ezek az eredmények bizonytalanok. A résztvevők időközben változtathattak a gyógyszerszedésen, más kezeléseket is kaphattak – így az adatok torzulhattak.

A legnagyobb aggodalmam, hogy az emberek azt hiszik: ha ma bevesznek egy aszpirint, az holnap megvédi őket a ráktól

– figyelmeztetett Zhang.

A valóság ezzel szemben az, hogy ha egyáltalán létezik megelőző hatás, az csak egy évtized után jelentkezhet – miközben a kockázatok azonnal elkezdődnek.

Azonnali és életveszélyes mellékhatásai vannak a napi aszpirinszedésnek

A kutatók szerint az aszpirin napi szedése növeli a súlyos, koponyán kívüli vérzések kockázatát, és valószínűleg fokozza a vérzéses stroke esélyét is. A vérzéses stroke akkor következik be, amikor egy agyi ér megreped, és vér árasztja el az agyszövetet. Ez életveszélyes állapot, amely maradandó károsodást vagy halált is okozhat.

Különösen veszélyeztetettek lehetnek:

az idősebbek,

a gyomorfekéllyel élők,

a vérzékenységi problémákkal küzdők.

Dan Cao, a tanulmány másik vezető szerzője szerint itt az ideje szakítani az „egy gyógyszer mindenkinek jó” szemlélettel. A lakosság széles körű, megelőzési célú aszpirinszedését a jelenlegi bizonyítékok nem támasztják alá.

Drámaian nő a vastagbélrák a fiataloknál

A figyelmeztetés különösen érzékeny időszakban érkezik. Az Egyesült Államokban a vastagbélrák ma már a vezető daganatos halálok az 50 év alatti felnőttek körében. Az American Cancer Society becslése szerint 2026-ban az Egyesült Államokban: 158 850 új vastagbélrákos esetet fognak diagnosztizálni, miközben 55 230 ember hal majd meg a betegségben. Sokan ezért keresnek „egyszerű” megelőzési megoldást – például egy napi tablettát. A szakértők szerint azonban a megoldás nem ilyen egyszerű.