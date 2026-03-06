Ha kitör az atomháború, csak két ország maradna meg a Földön

A kutatók szerint egy atomháború következményei messze túlmutatnának az első robbanások pusztításán. A világban jelenleg körülbelül 12 ezer nukleáris robbanófej található, és ha ezek jelentős részét bevetnék, az az emberiség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófáját idézné elő – írja a Mirror.

Egy globális atomháború után a kutatók szerint akár ötmilliárd ember is meghalhat, és csak két ország élhetné túl a nukleáris telet Fotó:Illusztráció/Unplash

A szakértők becslése szerint a robbanások azonnal emberek százmillióinak életét követelnék. A tűzgolyók hőmérséklete akár 100 millió Celsius-fokot is elérhetne, ami teljes városokat pusztítana el pillanatok alatt.

Atomháború és a nukleáris tél

A tudósok szerint az igazi pusztítás az első robbanások után kezdődne. A robbanások során hatalmas mennyiségű por és füst kerülne a légkörbe, ami úgynevezett nukleáris telet idézne elő.

Ez azt jelentené, hogy a napfény jelentős része nem jutna el a felszínre, a hőmérséklet drasztikusan csökkenne, és a mezőgazdaság világszerte összeomlana.

Egyes területeken – például az Egyesült Államok középső részén vagy Ukrajnában – akár 10 éven keresztül is hó boríthatná a földeket, ami teljesen ellehetetlenítené az élelmiszer-termelést.

Ez a két ország élhetné túl

A kutatás szerint mindössze két ország lenne viszonylag kedvező helyzetben: Ausztrália és Új-Zéland.

A szakértők szerint ezek a szigetországok földrajzi elhelyezkedésük és mezőgazdasági adottságaik miatt nagyobb eséllyel élhetnék túl a nukleáris telet, és képesek lehetnének élelmiszert termelni a szélsőséges körülmények között is.

Ennek ellenére az élet ott sem lenne könnyű. A szakértők szerint az embereknek valószínűleg föld alatti menedékekben kellene élniük, miközben az élelemért komoly küzdelem alakulhatna ki.

Az ózonréteg is károsodna

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy egy atomháború súlyosan károsíthatná az ózonréteget is. Ez növelné az ultraibolya sugárzás mértékét, ami komoly egészségügyi problémákat és sugárfertőzést okozhatna.

A tanulmány szerint a robbanások után körülbelül hárommilliárd ember élhetné túl az első csapásokat, de a globális élelmiszerhiány és a környezeti katasztrófa miatt közülük is sokan meghalhatnának a következő években.