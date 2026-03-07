Az UFO-k miatt közel került a világ a nukleáris armageddonhoz

Az atomháború lehetősége egy most előkerült dokumentumcsomag alapján egészen közel kerülhetett 1982-ben. A jelentések szerint a Szovjetunió egyik rakétabázisán UFO-észlelések idején indult el egy veszélyes folyamat.

Egy korlátozott atomháború is elpusztítaná a Földet (A kép illusztráció)

Fotó: Science Tech Daily

Atomháború: közel volt a harmadik világháború az azonosítatlan repülőtárgyak miatt

Egy újonnan előkerült dokumentumcsomag szerint 1982-ben hajszálon múlt egy olyan incidens, amely akár nukleáris katasztrófához is vezethetett volna. Az állítás szerint UFO-k megjelenése közben a Szovjetunió egyik rakétabázisán engedély nélkül elindult a nukleáris rakéták indítási folyamata, miközben a fegyverek New Yorkra voltak irányítva.

A jelentések alapján az eset az ukrajnai Uszovo közelében történt, a hidegháborús feszültség egyik legveszélyesebb időszakában.

A szovjet hadsereg katonái állítólag több ismeretlen objektumot láttak a bázis fölött, amelyek furcsa manővereket hajtottak végre: alakot és színt váltottak, eltűntek, majd újra felbukkantak, nagy sebességgel mozogtak, aztán egy helyben megálltak. A beszámolók szerint ebben az időben aktiválódott a rakétaindító rendszer.

A dokumentumok szerint a kilövéshez már csak percek voltak hátra, amikor a folyamat hirtelen leállt, éppen akkor, amikor az UFO-k eltűntek a térségből. Ha a rakéták valóban elindultak volna az Egyesült Államok felé, annak beláthatatlan következményei lehettek volna.

Az iratokat George Knapp amerikai újságíró hozta nyilvánosságra, aki még a kilencvenes évek elején jutott hozzájuk. A dokumentumok arra is utalnak, hogy a Szovjetunió a hivatalos tagadás ellenére több titkos programban is vizsgálta az UFO-jelenséget. A most ismertté vált anyagok ezért újra felerősítették a találgatásokat arról, milyen eseteket tarthatott titokban a szovjet állam – olvasható a Daily Star cikkében.

Megszűnt egy meghatározó, atomfegyvereket korlátozó megállapodás

Egy korszak zárult le egyik napról a másikra a nemzetközi biztonság történetében. Az Új Start lejártával megszűnt az utolsó olyan megállapodás, amely még tényleges korlátokat szabott a nukleáris fegyverkezésnek. A változás hosszabb távon is érezhető hatással lehet a globális erőviszonyokra.