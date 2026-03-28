Majdnem felrobbant egy atomreaktor: egy hajszálon múlt a tragédia

A Three Mile Island-i atomkatasztrófa a Three Mile Island atomerőmű 2-es blokkjában következett be, ahol egy műszaki hiba és kezelési problémák sorozata vezetett részleges reaktorzóna-olvadáshoz. Bár az Amerikai Nukleáris Szabályozási Bizottság (U.S.NRC) weboldalán megjelent visszaemlékezés szerint a baleset nem járt olyan mértékű radioaktív kibocsátással, mint a későbbi csernobili vagy fukusimai katasztrófa, az esemény komoly riadalmat keltett az amerikai lakosság körében.

Az atomkatasztrófa után Jimmy Carter amerikai elnök is meglátogatta a Three Mile Island-i atomerőművet Harrisburg közelében, Pennsylvaniában

Fotó: Dirck Halstead/Getty Images

Atomkatasztrófa: tanulságok, amelyek ma is érvényesek

A hibát egy meghibásodott szelep okozta, amely miatt hűtővíz szivárgott el a reaktorból. A kezelők félreértelmezték a műszerek jelzéseit, és több olyan döntést hoztak, amelyek súlyosbították a helyzetet. Ennek következtében a reaktor magja részben megolvadt, ami addig példátlan esemény volt az Egyesült Államokban.

A hatóságok napokig küzdöttek a helyzet stabilizálásával, miközben a környéken élők körében pánik alakult ki. Bár a hivatalos jelentések szerint a lakosságot ért sugárterhelés alacsony volt, a bizalom megrendült, és az atomenergia megítélése hosszú időre negatív irányba fordult.

A baleset után szigorították a biztonsági előírásokat, átalakították a képzési rendszereket, és jelentősen megerősítették a nukleáris létesítmények felügyeletét. A Three Mile Island-i eset máig fontos tanulságként szolgál arra, milyen következményekkel járhat a technikai hibák és az emberi tényezők együttállása.

Sok évvel a Three Mile Island-i atomerőmű részleges zónaolvadása után az akkoriban ott dolgozó John Garver még mindig emlékszik a szagra és a fémes ízre a szájában.

Ideje bezárni. Kezdettől fogva elleneztem”

– mondta Garver, aki 40 éves volt az 1979. március 28-i baleset idején.

Most is ellene vagyok, és reméltem, hogy még az életemben bezárják. Talán teljesül a kívánságom”

– tette hozzá a nyugdíjas férfi, miközben kopott piros horgászsapkája alól a hatalmas hűtőtornyokat figyelte, amelyek gőzt bocsátanak a felhőtlen ég felé.

Emléktábla a Three Mile Island-i atomerőműben

Fotó: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Szimbolikus kérdéssé vált

Sokan nemcsak ipari balesetként emlékeznek az esetre, hanem személyes tragédiák sorozataként is. Egy helyi lakos évekkel később így idézte fel a történteket:

Nem tudtuk, mi történik valójában. Csak azt éreztük, hogy valami nincs rendben, és féltettük a gyerekeinket. Az a bizonytalanság volt a legrosszabb.”

A Three Mile Island-i atomerőmű sorsa azóta is az amerikai energiapolitika egyik szimbolikus kérdésévé vált. Bár az érintett reaktorblokkot végleg leállították, a terület és a nukleáris energia megítélése továbbra is viták kereszttüzében áll.