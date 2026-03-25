66 millió éves ritkaság kerül kalapács alá, most bárki megszerezheti a történelmi leletet

A fosszíliát a kréta időszak végéről származtatják, és még az 1990-es években tárták fel az Egyesült Államokban. Évtizedeken át egy múzeumban volt kiállítva, mielőtt magángyűjteménybe került volna. Az aukcióra kerülő példány különlegessége, hogy több mint 70 százalékban eredeti csontokból áll, ami rendkívül ritkának számít – tájékoztatott a CNN.

Az aukciót a Joopiter online felületén tartják

Igazi különlegességnek számít az aukción

A jelenlegi tulajdonos szerint a dinoszauruszok iránti érdeklődés sokkal szélesebb körű, mint a hagyományos műkincseké, hiszen ezek a leletek kortól és kulturális háttértől függetlenül mindenkit lenyűgöznek. Úgy véli, befektetési szempontból is hatalmas lehetőség rejlik bennük.

A Le Freeportban kiállított fosszíliát a Joopiter árverezi el, amelyet Pharrell Williams alapított. A platform kifejezetten fiatalabb gyűjtőket céloz meg különleges, modern és egyedi tárgyakkal.

A szakértők szerint a dinoszaurusz-maradvány piaca egyre élénkebb, ugyanakkor komoly vitákat is kivált.

Több tudományos szervezet ellenzi, hogy ilyen jelentős fosszíliák magántulajdonba kerüljenek, és inkább közgyűjteményekben látnák őket.

