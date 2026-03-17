Az autizmus növeli a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát?

A dopamin egy fontos agyi hírvivő anyag, amely segít a mozgás irányításában, a gondolkodásban és a tanulásban. Korábbi kutatások már felvetették, hogy a dopamin működésének eltérései szerepet játszhatnak az autizmus idegrendszeri folyamataiban – írja a Science Alert.

Évtizedekkel korábban jelezheti a Parkinson-kórt egy autizmushoz kötődő agyi eltérés.

Az autizmus és Parkinson-kór közötti kapcsolat

A Missouri Egyetem kutatói egy speciális agyi vizsgálattal nézték meg, hogyan működik a dopamin szállítása az agyban. Ezt a vizsgálatot általában Parkinson-kór gyanúja esetén használják idősebb embereknél. A mostani kutatásban 12, 18 és 24 év közötti autista fiatal vett részt.

Kettőjüknél egyértelmű eltérést találtak a dopamint szállító molekulák működésében, kettőnél pedig kisebb rendellenességeket láttak.

Ez azt jelenti, hogy az agyuk bizonyos területein a dopamin kezelése kissé eltér a megszokottól. Ugyanakkor a vizsgálatok nem mutattak különbséget az intelligenciában vagy a viselkedési tesztek eredményeiben. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ebből még nem lehet megmondani, kinél alakul ki később Parkinson-kór. Az eredmények viszont arra utalnak, hogy a betegséghez kapcsolódó változások akár évtizedekkel korábban is megjelenhetnek az agyban.

Parkinson-kór kialakulására utaló szokatlan jelek

A kutatók szerint a Parkinson-kór nem mindig a kézremegéssel kezdődik: a betegség első jelei akár évtizedekkel korábban is megjelenhetnek. Ilyen korai figyelmeztető jel lehet például a szaglás romlása vagy az alvászavar

