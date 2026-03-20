Rendkívüli

Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

tűz

Dolgozók rekedtek a lángoló gyárban, megrendítő videón a tűzoltók küzdelme

Tűz ütött ki egy gyárban Dél-Koreában pénteken. A tűzben legalább ötvenen megsérültek, 35 ember állapota súlyos. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a tüzet az autóalkatrész-gyárban.
Legalább 53-an megsérültek egy autóalkatrész-gyárban kitört tűzben a Dél-Korea középső részén fekvő Tedzsonban pénteken – közölték a helyi hatóságok.

Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek
Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek
Nam Deukvu területi tűzoltóparancsnok elmondta, hogy huszonnégy ember sérülése súlyos, legalább 14 másik embert keresnek, akikről úgy gondolják, hogy a tűz kitörésekor a létesítményben tartózkodtak.

Néhányan megsérültek, amikor menekülés közben leugrottak az épületről, mások pedig füstmérgezést szenvedtek. A rendőrség követte az eltűntek mobiltelefonjának jelét.

A nyilatkozó elmondta, hogy a tűz elpusztított egy gyárépületet, amelybe a tűzoltók még nem tudtak bejutni, mert attól tartanak, hogy összeomlik. Emiatt egyelőre a tűz okáról sem tudnak közelebbit mondani.

Az erőfeszítések arra összpontosultak, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos létesítményre, és eltávolítsák a vegyi anyagokat a helyszínről. 

A lángok gyorsan elterjedtek, és egyes szemtanúk robbanást is hallottak. A tájékoztatás szerint több mint 250 tűzoltót és 70 járművet vezényeltek a helyszínre az oltáshoz. I Dzsemjong elnök és Kim Minszok miniszterelnök a személyzet és a felszerelés teljes mozgósítását kérte a tűz megfékezése és a mentési műveletek végrehajtása érdekében.

Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület

Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata, az APA osztrák hírügynökség szerint négyen meghaltak. A mentőszolgálatok szerint a baleset egy tetőszerkezet átalakításakor végzett betonozási munkálatok során történt.

 

